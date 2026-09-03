La movilidad en Bogotá presenta afectaciones este jueves 3 de septiembre debido a una manifestación que se desarrolla en la avenida Circunvalar con calle 26B, en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena.

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(Vea también: Cierres viales y desvíos en Bogotá por la Carrera de la Mujer 2026: horarios y vías afectadas el 6 de septiembre)

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que la que un grupo guía y agentes civiles de tránsito apoyan la regulación vehicular para facilitar los desplazamientos en el sector y que están activando desvíos de tráfico en el sector.

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La situación puede causar congestión para los conductores que normalmente utilizan este corredor, por lo que las autoridades recomendaron considerar otras rutas mientras avanza la protesta.

[03:19 p.m.] #GestiónDelTráfico ⚠️Se activa manifestación en la Av. Circunvalar con calle 26B, U. Distrital sede Macarena. 🔵Grupo guía y agentes civiles apoyan los cierres viales y el desvío del tráfico en el sector. ⭕️Vías alternas: Av. El Dorado, Av. Carrera 7 y/o NQS pic.twitter.com/cmtBsPHqgb — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 3, 2026

¿Dónde se presenta la manifestación en Bogotá?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, la manifestación se concentra en la avenida Circunvalar con calle 26B, cerca de la Universidad Distrital, sede Macarena.

Este corredor es utilizado diariamente por miles de ciudadanos para conectar diferentes sectores de Bogotá, por lo que una alteración en el flujo vehicular puede causar represamientos tanto en la zona de la protesta como en calles cercanas.

Ante este panorama, los agentes civiles de tránsito y el grupo guía se encuentran apoyando las labores de regulación. Su función es orientar a los conductores y facilitar los desvíos necesarios para mantener la circulación en los sectores que no están directamente comprometidos por la movilización.

Para quienes deban pasar por este punto durante la jornada, la recomendación es prestar atención a las instrucciones de los agentes y contemplar tiempo adicional para completar sus recorridos.

Estas son las vías alternas recomendadas

La Secretaría Distrital de Movilidad señaló tres corredores que pueden ser utilizados como alternativas por los conductores que necesiten evitar el sector de la manifestación: avenida El Dorado, avenida carrera Séptima y la NQS.

La elección dependerá del lugar desde donde salga cada ciudadano y de su destino final. Por eso, antes de iniciar el recorrido, resulta conveniente revisar cuál de estas opciones permite completar el trayecto con menor afectación.

La avenida El Dorado puede ser una alternativa para determinados desplazamientos hacia el centro y occidente de la ciudad. La carrera Séptima y la NQS también pueden servir para quienes necesitan modificar su recorrido y no quieren atravesar el punto donde se concentra la protesta.

Sin embargo, los conductores deben tener presente que las vías alternas podrían registrar un incremento en el flujo vehicular debido a la cantidad de personas que cambien su ruta.

Por esa razón, quienes tengan desplazamientos programados por el sector deberían salir con anticipación y revisar las condiciones del tráfico antes de dirigirse hacia la zona.

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