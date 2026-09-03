Por: El Espectador

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Héctor Orlando Bastidas Bravo, conocido como alias “Bonito” o “Boni”, enfrenta nuevos cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, relacionados esta vez con el homicidio de dos firmantes del Acuerdo de Paz. La Fiscalía sostiene, según lo expuesto por el ente investigador, que Bastidas Bravo es el máximo jefe de la estructura armada Comandos de Frontera, una de las disidencias de las Farc, y que estuvo al mando de cerca de 100 miembros a quienes habría ordenado cometer actos de amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos seleccionados. El objetivo principal, de acuerdo con la Fiscalía, consistía en apropiarse del negocio de la pasta base de coca y tomar el control de las rutas del narcotráfico en la región.

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En este contexto, la Fiscalía señala que Bastidas Bravo habría ordenado personalmente el asesinato de dos firmantes de paz, justificando esas muertes bajo el argumento de que las víctimas actuaban en detrimento de los intereses de la organización. Tales crímenes servían, además, como una herramienta de intimidación y consolidación del poder del grupo armado. La primera víctima identificada es Luis Alberto Laguna, asesinado el 2 de octubre de 2020 en la carretera entre Morelia y Valparaíso, Caquetá. Según la información oficial, Laguna fue interceptado por hombres armados en motocicletas y, a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, falleció debido a la gravedad de las heridas recibidas.

El segundo asesinato atribuido a Bastidas Bravo es el de Jorge Riaño Ramos, quien fue atacado el 15 de noviembre de 2020 en su vivienda, en la vereda Santander, zona rural de Florencia, Caquetá. De acuerdo con la Fiscalía, hombres armados de Comandos de Frontera irrumpieron en la casa y lo asesinaron mientras estaba indefenso.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó a alias “Bonito” delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, porte de armas y fabricación y tráfico de armamento restringido a las Fuerzas Armadas. Es importante destacar que Bastidas Bravo no aceptó los cargos. Permanece privado de la libertad desde agosto, cuando fue capturado en Guamal, Meta, operación realizada con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la agencia estadounidense DEA, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional.

La Fiscalía ya le había imputado cargos en agosto de 2023 por otros homicidios, incluyendo el del líder indígena Phanor Guazaquillo Peña y de dos firmantes de paz en Putumayo, cuyas responsabilidades tampoco fueron aceptadas por Bastidas Bravo. La entidad ha reiterado la persistencia de estas conductas criminales desde 2016, ubicando a alias “Bonito” en la línea de mando de los Comandos de Frontera.

¿Quién es Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias “Bonito”, y cuál es su papel en Comandos de Frontera?

Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias “Bonito” o “Boni”, es señalado por la Fiscalía General de la Nación como jefe máximo de Comandos de Frontera, estructura armada disidente de las Farc. Según las investigaciones oficiales, lideraba a cerca de 100 integrantes y habría ordenado homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y acciones para consolidar el control del narcotráfico en la región.

¿Qué delitos le ha imputado la Fiscalía a alias “Bonito” y cuál es la implicación de la Unidad Especial de Investigación (UEI)?

La Fiscalía, por medio de la Unidad Especial de Investigación (UEI), le ha imputado a Bastidas Bravo delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y porte ilegal de armas, así como fabricación y tráfico de armamento de uso restringido de las Fuerzas Armadas. La UEI se especializa en investigar crímenes contra firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales, enfocándose en casos como los que se le atribuyen a alias “Bonito”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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