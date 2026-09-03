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Por: Portal Bogotá

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Este artículo fue curado por pulzo   Sep 3, 2026 - 8:06 am
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Desde el lunes 31 de agosto de 2026, el Sistema TransMilenio implementó una importante modificación en su operación de buses TransMiZonal, al unificar los servicios E17 y E43 en una sola ruta. Así lo informó TransMilenio por medio de sus canales oficiales, indicando que el servicio fusionado se identificará ahora como B167 Chicó - C167 Villa Gloria. Esta decisión responde a la estrategia de optimizar recorridos y facilitar los desplazamientos de los usuarios, según describe la información suministrada en el portal oficial de TransMilenio.

El nuevo recorrido B167 Chicó, en sentido norte-sur, contempla corredores clave de la ciudad, tales como la calle 139, pasando por Centro Suba; la carrera 91, que abarca Suba Rincón; la calle 127, en la zona de Niza, y la calle 116, en Santa Bárbara. En sentido contrario, el servicio C167 Villa Gloria opera desde la avenida calle 127, cubriendo sectores como Bulevar Niza, y continua por la avenida carrera 91 (Centro Suba), la avenida Suba llegando hasta el Portal Suba y la calle 139 en el sector CAI Gaitana. De acuerdo con TransMilenio, la fusión de rutas busca facilitar la movilidad para quienes se desplazan entre estos importantes sectores residenciales y comerciales de Bogotá.

Respecto a la operación, TransMilenio detalló que los horarios de funcionamiento serán de lunes a sábado de 4:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, y domingos y festivos de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Con ello, se ofrece una amplia cobertura horaria que atiende las necesidades de movilidad cotidiana, tanto en jornadas laborales como en días de descanso.

La entidad también recomienda a los usuarios mantener cargada su tarjeta TuLlave, medio obligatorio para acceder al Sistema, y estar atentos a cualquier novedad a través de TransMiApp, la aplicación móvil oficial. En la pieza gráfica publicada por TransMilenio se puede consultar información visual y detallada sobre los recorridos y paraderos afectados por la unificación.

De acuerdo con lo presentado por TransMilenio, estas modificaciones hacen parte de los continuos ajustes realizados para mejorar la experiencia de viaje y responder a la demanda en zonas estratégicas de la ciudad, procurando que los usuarios puedan planificar sus trayectos de manera anticipada y eficiente.

¿Cómo afecta la unificación de los servicios E17 y E43 a los usuarios de TransMilenio en Bogotá?

La unificación de los servicios E17 y E43, ahora bajo la ruta B167 Chicó - C167 Villa Gloria, ofrece recorridos más directos y mayor cobertura horaria. Los usuarios que se movilizan por los corredores de Suba, Niza, Santa Bárbara y Villa Gloria tendrán una opción que integra ambos trayectos, facilitando conexiones y reducción de tiempos de espera, según la información oficial de TransMilenio.

¿Cuáles son los horarios y trayectos clave de la nueva ruta B167 Chicó - C167 Villa Gloria?

La nueva ruta B167 Chicó - C167 Villa Gloria opera de lunes a sábado de 4:00 de la mañana a 11:00 de la noche; domingos y festivos de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Los trayectos atraviesan zonas como Centro Suba, Niza, Santa Bárbara y Villa Gloria, cumpliendo así con la cobertura anunciada por TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.


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