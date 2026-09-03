Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Desde el lunes 31 de agosto de 2026, el Sistema TransMilenio implementó una importante modificación en su operación de buses TransMiZonal, al unificar los servicios E17 y E43 en una sola ruta. Así lo informó TransMilenio por medio de sus canales oficiales, indicando que el servicio fusionado se identificará ahora como B167 Chicó - C167 Villa Gloria. Esta decisión responde a la estrategia de optimizar recorridos y facilitar los desplazamientos de los usuarios, según describe la información suministrada en el portal oficial de TransMilenio.

Sigue a PULZO en Discover

El nuevo recorrido B167 Chicó, en sentido norte-sur, contempla corredores clave de la ciudad, tales como la calle 139, pasando por Centro Suba; la carrera 91, que abarca Suba Rincón; la calle 127, en la zona de Niza, y la calle 116, en Santa Bárbara. En sentido contrario, el servicio C167 Villa Gloria opera desde la avenida calle 127, cubriendo sectores como Bulevar Niza, y continua por la avenida carrera 91 (Centro Suba), la avenida Suba llegando hasta el Portal Suba y la calle 139 en el sector CAI Gaitana. De acuerdo con TransMilenio, la fusión de rutas busca facilitar la movilidad para quienes se desplazan entre estos importantes sectores residenciales y comerciales de Bogotá.

Respecto a la operación, TransMilenio detalló que los horarios de funcionamiento serán de lunes a sábado de 4:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, y domingos y festivos de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Con ello, se ofrece una amplia cobertura horaria que atiende las necesidades de movilidad cotidiana, tanto en jornadas laborales como en días de descanso.

La entidad también recomienda a los usuarios mantener cargada su tarjeta TuLlave, medio obligatorio para acceder al Sistema, y estar atentos a cualquier novedad a través de TransMiApp, la aplicación móvil oficial. En la pieza gráfica publicada por TransMilenio se puede consultar información visual y detallada sobre los recorridos y paraderos afectados por la unificación.

De acuerdo con lo presentado por TransMilenio, estas modificaciones hacen parte de los continuos ajustes realizados para mejorar la experiencia de viaje y responder a la demanda en zonas estratégicas de la ciudad, procurando que los usuarios puedan planificar sus trayectos de manera anticipada y eficiente.

¿Cómo afecta la unificación de los servicios E17 y E43 a los usuarios de TransMilenio en Bogotá?

La unificación de los servicios E17 y E43, ahora bajo la ruta B167 Chicó - C167 Villa Gloria, ofrece recorridos más directos y mayor cobertura horaria. Los usuarios que se movilizan por los corredores de Suba, Niza, Santa Bárbara y Villa Gloria tendrán una opción que integra ambos trayectos, facilitando conexiones y reducción de tiempos de espera, según la información oficial de TransMilenio.

¿Cuáles son los horarios y trayectos clave de la nueva ruta B167 Chicó - C167 Villa Gloria?

La nueva ruta B167 Chicó - C167 Villa Gloria opera de lunes a sábado de 4:00 de la mañana a 11:00 de la noche; domingos y festivos de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Los trayectos atraviesan zonas como Centro Suba, Niza, Santa Bárbara y Villa Gloria, cumpliendo así con la cobertura anunciada por TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z