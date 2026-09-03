Por: El Espectador

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una decisión clave para el futuro inmediato de la expedición de pasaportes en Colombia: ordenó suspender provisionalmente dos convenios asociados al modelo de pasaportes promovido durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Los acuerdos intervenidos involucraban la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal; además, definían normas sobre el manejo de información sensible y la utilización de recursos públicos para la elaboración de los documentos. El objetivo principal de la medida es frenar la ejecución de estos convenios mientras se aclaran irregularidades detectadas en el proceso.

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Según El Espectador, el tribunal identificó problemas como el incumplimiento reiterado de cronogramas, informes institucionales contradictorios, ausencia de pruebas sobre infraestructura y personal, y la falta de acreditación de requisitos presupuestales. Esto, según los magistrados, es muestra de una “planeación improvisada” y pone en riesgo la continuidad de la emisión de pasaportes al no contar con información fiable sobre el avance de los convenios. El tribunal advirtió que la demora en proveer datos claros podría derivar en la paralización del servicio, afectando directamente a los ciudadanos.

Pese a la suspensión temporal, se ordenó a las entidades gubernamentales —la Cancillería y el Ministerio del Interior— tomar todas las acciones necesarias para evitar la interrupción del suministro de pasaportes. Actualmente, el Ejecutivo analiza los pasos a seguir y cuenta con una cantidad de libretas suficiente para dar respuesta a la demanda inmediata, según afirmaron fuentes oficiales consultadas por El Espectador. Asimismo, se contempla la posibilidad de una urgencia manifiesta, recurso legal para garantizar el servicio en condiciones excepcionales. En ese escenario, el proceso podría regresar a manos de la firma Thomas Greg and Sons, histórica responsable de la producción de pasaportes durante más de dos décadas.

Viviana León, exgerente de la Imprenta Nacional, fue enfática al declarar que por ahora sería “totalmente imposible” que Thomas Greg and Sons asuma el proceso de inmediato, dado que la elaboración y personalización de pasaportes con características de seguridad especiales requiere una preparación logística que toma tiempo. Por su parte, la Cancillería, en voz del canciller Omar Bula, envió un mensaje de tranquilidad y ratificó que el servicio de expedición no se suspenderá y se está trabajando de manera transparente para garantizar la continuidad.

El proceso de los pasaportes ha sido motivo de controversia durante la administración anterior, especialmente debido a rumores sobre presunto fraude nunca comprobado por parte de Thomas Greg and Sons y la supuesta falta de capacidad de la Imprenta Nacional, dudas que han ido disipándose a medida que se implementaba el modelo acordado. El Gobierno anunció que habrá nuevas directrices para asegurar la emisión continua y sin traumatismos de este documento esencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasa con la expedición de pasaportes en Colombia tras la suspensión de los convenios?

Luego de la suspensión provisional de los convenios entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, el Gobierno debe garantizar que la emisión de pasaportes a la ciudadanía continúe sin alteraciones. Según información reportada por El Espectador, actualmente existen reservas de libretas para cubrir la demanda inmediata y las autoridades están evaluando caminos contractuales y medidas extraordinarias mientras definen el futuro del proceso.

¿Por qué el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente los convenios de los pasaportes?

El Tribunal detectó sucesivas irregularidades como cronogramas de ejecución incumplidos, contradicción entre informes institucionales, falta de pruebas sobre la infraestructura y el personal, y ausencia de soporte presupuestal, lo que evidencia, según los magistrados, una “planeación improvisada”. Esta situación, de acuerdo con el análisis recogido por El Espectador, podría poner en riesgo la continuidad de la expedición de pasaportes y motivó la suspensión cautelar.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.