La discusión sobre la libertad de prensa y el manejo institucional de la información escaló con fuerza en el debate nacional, impulsada por las duras críticas de la periodista Diana Saray contra los sectores petristas y por la revelación de las estrictas directrices de comunicación que regirán en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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En medio de las reacciones políticas, Diana Saray arremetió sin filtros contra aquellos sectores que hoy denuncian persecución gubernamental y exigen garantías para el ejercicio periodístico. Con un contundente reclamo, la comunicadora tildó de hipócrita esta postura y recordó múltiples episodios del gobierno anterior que evidenciarían una profunda contradicción.

Entre los señalamientos, trajo a colación cuando el propio expresidente Gustavo Petro se refirió a las periodistas de su desagrado como “muñecas de la mafia”, las gestiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para afectar la concesión de Canal 1, las llamadas de ministros a directores de medios para censurar contenidos y la transformación de RTVC en una tribuna de propaganda oficial de la que fueron apartadas las voces disidentes. “¡Muy brava esa doble moral!”, sentenció.

Este cruce de posturas ocurre de manera paralela a la divulgación de la nueva hoja de ruta que la administración de Abelardo de la Espriella impartió para regular la relación de todas las instituciones estatales con los medios de comunicación. Según la información revelada por Caracol Radio, el Ejecutivo implementará un modelo que centraliza de forma radical la información, prohibiendo las ruedas de prensa tradicionales y limitando las entrevistas exclusivas únicamente a medios y periodistas considerados afines o estratégicamente autorizados por la Presidencia de la República.

El manual de comunicaciones estipula que los ministros y viceministros no podrán atender preguntas de los reporteros en eventos públicos ni emitir comunicados sin una revisión previa que deberá pasar por los filtros de la Coordinación del alto gobierno y de la jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval. Las intervenciones de los jefes de cartera se reducirán a una única declaración formal en la que tendrán prohibido responder inquietudes de la prensa.

Bajo este esquema de control estricto, el abogado Miller Soto asumirá un papel protagónico como el vocero oficial de la Presidencia, con un formato de tres intervenciones diarias para transmitir los mensajes del Gobierno tras superar los talleres piloto de vocería. De este modo, mientras la opinión pública debate el pasado y el presente de la relación entre el poder político y el periodismo, la nueva administración blinda su información bajo un férreo control centralizado.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.