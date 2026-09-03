El viaje de Gustavo Petro a México comenzó con un curioso episodio a bordo de un vuelo de Aeroméxico. Mientras el expresidente viajaba en primera clase, un ciudadano colombiano que lo reconoció pasó cerca de su asiento y le gritó: “¡Estamos firmes por la patria, firmes!”.

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El hecho generó una particular reacción durante el trayecto y marcó el inicio de su primera visita internacional tras dejar la Casa de Nariño.

Petro llegó a México el 31 de agosto de 2026 para cumplir una agenda principalmente académica y editorial, luego de obtener la autorización del Congreso requerida para los exmandatarios durante el primer año después de entregar el poder. Su estadía se extenderá hasta el 2 de septiembre.

Durante su visita, el exmandatario tiene previsto ofrecer una conferencia sobre la crisis climática en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).

Según Petro, los cupos para la actividad se agotaron en apenas dos horas. La charla estará relacionada con el último capítulo de su próximo libro, en el que analiza la relación entre la robotización, el sistema económico y el fascismo.

Además, sostuvo reuniones con representantes del sector cultural y editorial mexicano para acordar la publicación internacional de su libro “Economía política de la crisis climática”.

Petro también destacó el recibimiento de colombianos residentes en México. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no tenía programada una reunión oficial con el expresidente durante su visita.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.