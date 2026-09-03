Los padres de Juliana Guerrero, una de las jóvenes que estuvo en el centro de una polémica durante el gobierno de Gustavo Petro, habrían recibido una respuesta negativa de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá cuando solicitaron la visa para viajar a ese país.

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(Vea también: Juliana Guerrero aclara qué pasó con sus escoltas y contradice versión sobre retiro del esquema)

La información fue divulgada este jueves por la periodista Darcy Quinn, quien publicó en su cuenta de X: “Atención… la embajada Americana en Bogotá acaba de negar la visa a EEUU a los padres de Juliana Guerrero. No cumplen con los requisitos para que se les otorgue”.

Hasta el momento, la información sobre la negativa proviene de la publicación de la periodista y no se conocen públicamente los motivos específicos por los que la Embajada habría rechazado las solicitudes.

El caso vuelve a poner a Juliana Guerrero en el radar, después de que su nombre protagonizara una de las polémicas más comentadas de la administración Petro.

¿Qué pasó con Juliana Guerrero?

Guerrero, oriunda del Cesar, llegó a ocupar cargos y espacios de influencia durante el gobierno de Petro pese a su corta edad. Su trayectoria quedó bajo cuestionamiento después de que surgieran dudas sobre su formación académica y el título universitario que presentó para acceder a determinados cargos.

La controversia terminó escalando hasta una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con fraude procesal y falsedad ideológica, después de que se cuestionara la autenticidad de su título universitario.

El caso también generó críticas por el esquema de seguridad que le fue asignado durante el anterior Gobierno. Posteriormente, con la llegada de la administración de Abelardo de la Espriella, la Unidad Nacional de Protección revisó los esquemas otorgados a varias personas cercanas al petrismo.

EE. UU. ha endurecido sus medidas frente a colombianos

La noticia sobre los padres de Guerrero también ocurre en un momento en el que Estados Unidos ha endurecido sus controles migratorios y el uso de las visas.

Durante la administración de Donald Trump, Washington ha revocado más de 175.000 visas a extranjeros por diferentes razones, entre ellas violaciones de las condiciones migratorias, delitos, fraude o situaciones consideradas un riesgo para la seguridad.

En el caso colombiano, además, Estados Unidos ha lanzado advertencias relacionadas con la situación política del país. En junio de 2026, por ejemplo, el Gobierno estadounidense advirtió que las visas de personas involucradas en compra de votos o interferencia electoral podrían estar en riesgo.

A esto se suman las medidas tomadas anteriormente contra figuras cercanas al gobierno Petro. El caso más contundente fue el de Gustavo Petro, cuya visa estadounidense fue revocada después de su inclusión en la lista Ofac en octubre de 2025. En ese mismo paquete aparecieron Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, según información divulgada en ese momento.

Recientemente, desde el gobierno estadounidense también emitieron una orden para quitarle la visa a la secretaria de la Juco, que semanas atrás había sido visible porque apareció en un video diciendo que iba a hacer “invivible” el país tras elección de De la Espriella.

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Por ahora, no se ha establecido públicamente que la negativa de visa a los padres de Juliana Guerrero esté relacionada con las investigaciones o polémicas que rodearon a la joven. La razón oficial de la decisión no ha sido divulgada, por lo que cualquier conexión entre ambos hechos sería una especulación.

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