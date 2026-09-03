Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La seguridad en el sur del Tolima se encuentra en un momento crítico luego de la alerta lanzada por la gobernadora Adriana Magali Matiz. Según la información suministrada por la mandataria departamental, miembros de la estructura Gerónimo Galeano, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), perpetraron el hurto de 41 cilindros de gas en la vereda Darién, zona que forma parte del núcleo de La Lindosa, municipio de Rioblanco.

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De acuerdo con la denuncia realizada por la gobernadora, el hecho reviste una gravedad adicional debido al temor de que los cilindros sustraídos puedan ser utilizados por los grupos armados ilegales en la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Esta situación, lejos de considerarse un simple robo, pone en vilo tanto a la seguridad ciudadana como a la estabilidad de los servicios públicos y el ambiente de normalidad en las comunidades rurales de la región.

Frente a estos hechos, Matiz ha solicitado públicamente a las autoridades de seguridad, en especial al Ejército y a la Policía, reforzar de inmediato los operativos de control y presencia en toda la zona sur del Tolima. El objetivo de esta directriz es evitar que el material robado sea empleado en acciones criminales y garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier indicio de planes violentos.

La respuesta de la Gobernación del Tolima no se limitó al ámbito institucional. Se ha hecho igualmente un llamado urgente a la población civil, en particular a los habitantes de Rioblanco y de municipios vecinos, para que permanezcan alerta y colaboren con las autoridades, reportando cualquier movimiento sospechoso o información relevante que contribuya a neutralizar nuevas amenazas.

El accionar delictivo de las disidencias armadas, según la información oficial, compromete el bienestar de las zonas rurales y pone en riesgo tanto a las empresas de servicios públicos como a la propia ciudadanía. La gobernadora Matiz concluyó haciendo énfasis en que las instituciones departamentales y nacionales seguirán adelante con las acciones de persecución a los grupos violentos, reiterando el mensaje de que la presencia estatal no será desplazada por el accionar de los ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué preocupa el robo de cilindros de gas en Rioblanco, Tolima?

La preocupación radica en que los cilindros de gas podrían ser empleados por facciones armadas ilegales, como la estructura Gerónimo Galeano disidente de las FARC, en la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Según la denuncia de la gobernadora Adriana Magali Matiz, esta situación representa una amenaza para la seguridad de las comunidades rurales, las empresas de servicios públicos y la estabilidad en el sur del Tolima.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el hurto de cilindros en el sur del Tolima?

Después del hurto, la gobernadora Matiz exigió al Ejército y la Policía intensificar los operativos de control y vigilancia en la zona para evitar que el material robado sea utilizado en actos criminales. Además, la Gobernación del Tolima llamó a la población de Rioblanco y municipios cercanos a estar alerta y colaborar con información que ayude a neutralizar posibles amenazas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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