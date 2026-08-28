Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las autoridades colombianas se encuentran investigando el secuestro de José Olger Melo Charry, un militar con el grado de cabo que integra la Legión Extranjera Francesa. El hecho ocurrió el 6 de agosto, en una zona rural del departamento de Nariño. De acuerdo con información difundida por El Diario, Melo Charry, quien nació en Pasto, aprovechó un permiso para regresar a Colombia y visitar a su familia. Durante dicho viaje, junto con otra persona, decidió desplazarse hacia la cordillera en el norte de Nariño, donde fue interceptado en medio de un retén ilegal.

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Según los datos preliminares recopilados por las autoridades, el militar se dirigía hacia la zona de Cumbitara cuando, cerca del sector de Puerto Remolino, sobre el río Patía, fue detenido por hombres armados. Informes entregados por las mismas fuentes señalan que, tras identificar que se trataba de un integrante de la Legión Extranjera Francesa, los sujetos procedieron a llevárselo de forma forzada.

La preocupación por la desaparición se incrementó cuando la esposa de Melo Charry presentó la denuncia formal el 12 de agosto, seis días después de su retención. A partir de ese momento, el Gaula Militar de la Brigada 23 ha estado al frente de la búsqueda, desarrollando tareas de inteligencia y verificación de pistas para dar con su paradero.

En cuanto a los posibles responsables del secuestro, las primeras versiones oficiales indicaban que no existía certeza sobre qué estructura criminal estaría implicada. Sin embargo, reportes de Caracol Radio señalaron que la hipótesis inicial apuntaba a integrantes de la estructura Franco Benavides, una disidencia armada relacionada con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el mando de alias Iván Mordisco. A pesar de estos indicios, las autoridades continúan verificando la información y no han confirmado oficialmente la autoría.

El caso traspasó las fronteras, pues el Ministerio de Defensa de Francia confirmó que sigue de cerca la situación y mantiene coordinación con entidades colombianas, tanto en el área de Defensa como de Relaciones Exteriores. Francia también explicó que José Olger Melo Charry tiene únicamente nacionalidad colombiana y pertenece a la Legión Extranjera Francesa, desmintiendo versiones previas que lo identificaban como franco-colombiano.

Actualmente, no se ha logrado establecer el paradero del militar ni existe información pública sobre su estado de salud. El Ejército continúa desplegando operaciones de rastreo y coordinando esfuerzos con organismos de derechos humanos, mientras la investigación busca esclarecer qué grupo armado está detrás del secuestro y obtener datos que permitan facilitar la liberación de Melo Charry.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era José Olger Melo Charry y cuál es su vínculo con la Legión Extranjera Francesa?

José Olger Melo Charry es un militar colombiano originario de Pasto, con el grado de cabo, que forma parte de la Legión Extranjera Francesa, una unidad militar del Ministerio de Defensa de Francia compuesta principalmente por extranjeros. Su presencia en Colombia se debía a un permiso para visitar a su familia, momento en el que fue secuestrado.

¿Qué se sabe sobre los posibles responsables del secuestro de Melo Charry en Nariño?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el grupo responsable. Sin embargo, reportes citados en Caracol Radio apuntan como principales sospechosos a las disidencias de las extintas Farc, particularmente la estructura Franco Benavides bajo el mando de alias Iván Mordisco, aunque la investigación sigue abierta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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