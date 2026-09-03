Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un caso que ha causado conmoción en Ibagué involucra la captura de un hombre de 30 años, quien fue detenido este jueves en el barrio Praderas de Santa Rita, por estar presuntamente involucrado en delitos sexuales cometidos contra una menor de edad. De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, la detención se efectuó luego de una investigación que señala al individuo por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, relacionado con hechos que, según la investigación vigente, habrían ocurrido entre julio y octubre de 2025.

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El operativo judicial se llevó a cabo hacia las 11:20 de la mañana, cuando miembros de la Policía Tolima, en articulación con la Policía Metropolitana de Ibagué y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), lograron ubicar al hombre en vía pública. Tras verificar su identidad, se confirmó que tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, la cual estaba fundamentada en los presuntos delitos relacionados con la víctima, una menor de apenas cuatro años. Las fuentes oficiales indican que este procedimiento se enmarca dentro de los esfuerzos desarrollados por la Policía para dar respuesta rápida y efectiva a las denuncias relacionadas con violencia sexual hacia menores.

Una vez aprehendido, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. La diligencia judicial se llevó a cabo mediante una audiencia virtual, durante la cual el juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario mientras avanza el proceso. Según lo expresado por el coronel Ferney Martín Romero, quien ocupa el cargo de comandante del Departamento de Policía Tolima, la institución continuará reforzando las labores investigativas y el proceso de judicialización en torno a delitos sexuales, con el objetivo de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes. Además, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación de riesgo a través de la línea 123 o acercándose a la patrulla más cercana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado en Colombia?

El delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado se refiere a cualquier conducta sexual realizada sobre una persona que no ha cumplido 14 años, con circunstancias que agravan la gravedad del hecho. Esto puede incluir el uso de violencia, intimidación o cualquier acción que incremente el daño y la vulnerabilidad de la víctima, como lo menciona la orden judicial emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué en este caso.

¿Qué acciones están tomando las autoridades en Ibagué ante los delitos sexuales contra menores?

Según declaraciones del coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima, las autoridades están enfocando esfuerzos en fortalecer las investigaciones y el proceso de judicialización de los responsables. Además, incentivan la denuncia ciudadana a través de líneas de comunicación como la 123, con el propósito de proteger a los menores y combatir este tipo de delitos de forma decidida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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