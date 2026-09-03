Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jairo Páez Aroca, corregidor de San Juan de la China, una de las zonas rurales de Ibagué, fue recluido en un centro carcelario luego de ser señalado formalmente por su presunta participación en un crimen ocurrido el 10 de enero de 2025. Esta decisión judicial fue comunicada el 2 de septiembre de 2026 después de que la Policía Nacional ejecutara la orden de captura en la capital del Tolima.

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De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario se enfrenta a graves acusaciones. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima le imputó dos delitos: "homicidio agravado" y "fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones". Esto indica que las autoridades consideran que Páez Aroca pudo haber estado directamente involucrado tanto en el crimen como en la tenencia ilegal de armas. Tras la correspondiente audiencia, fue un juez de control de garantías quien determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, lo cual significa que el investigado continuará privado de la libertad mientras se adelanta el proceso judicial.

Los hechos por los que se le investiga se remontan al 10 de enero de 2025. Según los elementos presentados, en esa fecha Páez Aroca habría llegado al sitio de los acontecimientos en motocicleta, acompañado de otras personas. Allí interceptaron a un hombre que se desplazaba en un vehículo hacia Ibagué junto a su familia. Asustado por la situación, el hombre intentó huir por una zona boscosa, pero de acuerdo con el ente acusador, el corregidor y sus acompañantes, presuntamente, "le dispararon por la espalda, ocasionándole la muerte". Todo esto sucedió dentro de la jurisdicción que administraba Páez Aroca.

La detención de Páez Aroca se produjo en Ibagué, en cumplimiento de la orden judicial. Al momento de ser notificado sobre los cargos, el funcionario optó por guardar silencio, mientras su defensa decidió no aceptar los cargos, conforme lo señaló la Fiscalía. Aunque la medida de aseguramiento ya está en firme, es importante destacar que el proceso penal apenas avanza y que Páez Aroca continúa protegido por el principio de presunción de inocencia hasta que se dicte sentencia definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue imputado Jairo Páez Aroca, corregidor de San Juan de la China?

Jairo Páez Aroca fue imputado por los delitos de "homicidio agravado" y "fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones" según la Fiscalía. Se le señala de haber participado en el asesinato de un hombre el 10 de enero de 2025 en la zona rural de Ibagué mientras este buscaba ponerse a salvo, hechos ocurridos dentro de la jurisdicción que administraba el funcionario.

¿Qué significa la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario?

La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario implica que la persona investigada, en este caso Jairo Páez Aroca, debe permanecer privada de libertad en una cárcel mientras avanza el proceso penal en su contra. Esta decisión se toma para garantizar el desarrollo de la investigación y proteger la seguridad del proceso, sin que ello implique que el imputado ha sido declarado culpable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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