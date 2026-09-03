Por: El Espectador

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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó este jueves un informe final de 88 páginas sobre las elecciones presidenciales y legislativas de este año, destacando tanto los aspectos positivos como las áreas que requieren mejoras. Según el documento, citado ampliamente por El Espectador, la MOE UE resaltó la solidez del sistema electoral frente a desafíos como la inseguridad, la desinformación y la polarización política. No obstante, el informe fue enfático en señalar que aún persisten asuntos críticos que podrían optimizarse de cara a los próximos procesos electorales.

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Uno de los temas principales que aborda el informe es el papel de las redes sociales durante la campaña electoral. Según la misión europea, estos espacios se han consolidado como el epicentro de la actividad proselitista, lo que hace necesario exigir a las plataformas digitales transparencia en la contratación y el monto de la publicidad política. Esta medida, argumenta la MOE UE, permitiría que autoridades, partidos, ciudadanía y organismos de observación ejerzan una fiscalización más efectiva sobre el financiamiento de las campañas.

El informe también recomienda garantizar una cobertura equilibrada de los partidos políticos y candidaturas por parte de los medios de comunicación públicos. Además, propone establecer criterios objetivos para la distribución de la publicidad gubernamental y restringir su difusión en los periodos previos y durante las campañas. Todo esto con el fin de fortalecer la pluralidad y evitar desequilibrios en el acceso a la información política, según se lee en el texto de la MOE UE.

Respecto a la equidad de género, la misión considera vital aumentar la cuota de participación de las mujeres en el Congreso, actualmente fijada en el 30 %. Así mismo, llamó la atención sobre la situación de los jóvenes que cumplen 18 años después del cierre del censo electoral, ya que quedan excluidos del sufragio. Se estima que más de 250.000 jóvenes se vieron afectados por esta limitación en las elecciones recientes.

Otro eje fundamental del informe es la transparencia sobre la financiación de las campañas. La MOE UE recomienda exigir informes financieros detallados en la plataforma Cuentas Claras y coordinar la labor de los entes electorales, fiscales, judiciales y de inteligencia financiera para evitar el ingreso de recursos ilícitos o irregulares. Además, subrayó que la actual legislación electoral resulta compleja y desarticulada, lo que dificulta responder a los retos que plantea la tecnología y la diversidad de las representaciones democráticas. La elaboración de este informe contó con el apoyo de más de 150 observadores, y ahora corresponde a las autoridades electorales valorar y, eventualmente, implementar sus recomendaciones.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de la MOE UE sobre redes sociales y financiación de campañas?

Según la MOE UE, es clave exigir a las plataformas digitales que hagan pública la información sobre quiénes pagan la publicidad política y cuánto gastan en ella, lo que permitiría mayor fiscalización y transparencia. Así mismo, la organización recomienda que la financiación de campañas sea aún más transparente, con presentación obligatoria de informes financieros en la plataforma Cuentas Claras y coordinación interinstitucional para impedir el ingreso de recursos irregulares.

¿Por qué la MOE UE pide aumentar la cuota de mujeres y modificar el censo electoral para jóvenes?

La MOE UE considera que se debe incrementar la participación de las mujeres en el Congreso, más allá del 30 % actual, para garantizar mayor equidad de género. Adicionalmente, sugiere eliminar la restricción para que los jóvenes que cumplen 18 años después del cierre del censo electoral puedan votar, ya que esta anomalía dejó sin derecho al sufragio a más de 250.000 jóvenes en las últimas elecciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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