Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) de Bogotá avanza en la modernización y transparencia de su gestión pensional, gracias al convenio de apoyo técnico e institucional firmado con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Según información oficial recogida en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta alianza comenzó su implementación el 2 de septiembre de 2026, con el objetivo específico de optimizar la eficiencia operativa y asegurar el correcto manejo de los recursos públicos destinados a las pensiones en la capital.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los datos proporcionados por el FONCEP, este acuerdo integra un soporte técnico altamente especializado para áreas clave que abarcan desde el seguimiento de la nómina de pensionados, la gestión de deudas, el manejo y recepción de documentos para trámites pensionales, el cobro forzoso, hasta el robustecimiento de la información estadística que soporta las decisiones institucionales. Todo esto busca garantizar la trazabilidad, el control documental y una administración más eficiente para los beneficiarios del sistema pensional distrital.

El convenio, de acuerdo con la información oficial del FONCEP, tiene cuatro ejes fundamentales. Primero, la gestión pensional y auditoría de nómina, que plantea una revisión exhaustiva de las bases de datos para detectar mesadas pensionales cobradas tras el fallecimiento de pensionados. Este frente incluye la elaboración de análisis técnicos y la formulación de acciones administrativas para recuperar recursos que pertenecen al erario público.

En segundo lugar, se contempla el fortalecimiento de los procesos relacionados con bonos y cuotas partes pensionales, abordando la atención y diagnóstico de aproximadamente 1.400 solicitudes pendientes. Además, el convenio amplía el alcance para mejorar la documentación, atender requerimientos y mantener un control efectivo en el cobro y pago de las contribuciones pensionales.

El tercer componente es la jurisdicción coactiva y el cobro de cartera, que, según el FONCEP, refuerza la verificación de títulos ejecutivos y la actualización de matrices de seguimiento para evitar la prescripción de procesos y mantener los términos legales vigentes. Finalmente, la gestión estadística y de datos abiertos recibe impulso con asistencia técnica para implementar la política de calidad, trazabilidad y actualización de datos institucionales.

Con la ejecución de este convenio, FONCEP consolida su rigor técnico, mejora el control y optimiza la gestión pública de las pensiones en Bogotá, reafirmando su compromiso con la eficiencia y la transparencia institucional.

¿Cuáles son los principales beneficios del convenio entre FONCEP y OISS para los pensionados de Bogotá?

De acuerdo con el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), el convenio con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) brindará una gestión más eficiente y transparente, mejorará el seguimiento de la nómina de pensionados, optimizará la atención de trámites pendientes y fortalecerá el control de los recursos públicos, lo que se traduce en mayor calidad y seguridad para quienes dependen del sistema pensional distrital.

¿Qué significa la jurisdicción coactiva y cómo se aplica en la gestión pensional del FONCEP?

La jurisdicción coactiva, según lo explicado por el FONCEP, es el proceso mediante el cual la entidad puede cobrar deudas de manera directa, sin intervención de jueces, aplicando medidas administrativas y jurídicas como la verificación de títulos ejecutivos y el seguimiento de procesos para evitar que prescriban, asegurando así el recaudo efectivo de las obligaciones relacionadas con las pensiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.