Por: Portal Bogotá

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Este viernes 4 de septiembre de 2026, los habitantes de Bogotá deben estar atentos a la medida de pico y placa, una restricción a la circulación vehicular cuyo objetivo es mejorar la movilidad en la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), los vehículos particulares cuya placa termina en los números 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán permitido circular durante esta jornada. Para el caso de los taxis, la norma les permite salir a las calles a aquellos cuyos números de placa finalizan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

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En cuanto a los horarios, la SDM establece que los vehículos particulares pueden transitar desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que para los taxis el permiso de circulación abarca desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. Es clave que los ciudadanos tengan presente este calendario para evitar sanciones y problemas de tránsito durante el día señalado.

Además, la SDM ofrece una alternativa legal para quienes requieran movilizarse en días restringidos: el Pico y Placa Solidario. Este esquema permite a los usuarios pagar una suma determinada y así quedar exentos temporalmente de la medida. El trámite solo puede efectuarse a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, disponible en el sitio web www.movilidadbogota.gov.co. Para realizar el pago, la entidad únicamente admite la opción de PSE, garantizando la seguridad y legitimidad del proceso.

La SDM enfatiza que no existen intermediarios autorizados ni otras plataformas habilitadas para efectuar el trámite de Pico y Placa Solidario. Los ciudadanos deben estar alertas ante posibles fraudes relacionados con páginas falsas. La entidad insiste en que cada trámite se haga directamente en su portal, para evitar el riesgo de caer en engaños.

Para concluir, la invitación a los habitantes de Bogotá es a consultar la información directamente en los canales oficiales, tanto para conocer el calendario y horarios de pico y placa como para acceder a mecanismos legales de exención, evitando así inconvenientes o sanciones de tránsito en la ciudad.

¿Cuáles son los horarios y placas que aplican para el pico y placa en Bogotá el viernes 4 de septiembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. ese día. Los taxis con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 podrán transitar entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m.

¿Cómo puede un ciudadano acceder al Pico y Placa Solidario en Bogotá y cuáles son las recomendaciones de seguridad?

El ciudadano debe solicitar su excepción únicamente a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co). La entidad advierte que el trámite no cuenta con intermediarios y que solo se permite el pago por PSE, recomendando desconfiar de otros sitios web para evitar fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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