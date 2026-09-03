Por: Portal Bogotá

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Este viernes 4 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá y los municipios de Soacha y Funza, en Cundinamarca, tendrán cortes de luz programados debido a trabajos que adelanta Enel Colombia para el mantenimiento y mejora de las redes de suministro de energía. De acuerdo con la información publicada por Bogotá.gov.co, Enel Colombia es la empresa encargada de realizar estas intervenciones técnicas y recomienda a los usuarios estar atentos al cronograma de afectaciones.

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En Bogotá, las zonas afectadas están distribuidas en diferentes localidades y horarios. En Bosa, el barrio La Cabaña sufrirá corte entre las 8:30 a. m. y 5:00 p. m., mientras que en San Bernardino I el corte irá de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. Por su parte, en La Candelaria, el Centro Administrativo tendrá interrupción del servicio de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y Santa Bárbara de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. En la localidad de Chapinero, Los Rosales no tendrán luz desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Ciudad Bolívar también se verá impactada, especialmente los barrios El Mochuelo III, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y Lucero Alto, entre las 4:00 p. m. y las 10:00 p. m. En Engativá, Villas de Granada I tendrá corte desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Los Mártires verá suspendido el servicio en tres barrios: Florida, Samper Mendoza y Usatama, todos con suspensión de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Asimismo, en San Cristóbal, La Victoria y San Vicente tendrán cortes en diferentes franjas horarias, iniciando desde las 7:30 a. m.

En cuanto a los municipios aledaños, en Soacha, específicamente en la comuna 2, los barrios Camilo Torres I y La Cañada estarán sin energía eléctrica entre 8:30 a. m. y 4:30 p. m. Por su parte, en el municipio de Funza, la vereda Florida afrontará una suspensión del servicio entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m.

Enel Colombia recomienda a los afectados tomar precauciones durante los cortes de energía. Entre las sugerencias principales está desconectar electrodomésticos para evitar daños, organizar sus actividades teniendo en cuenta los horarios del corte, reducir la apertura de la nevera para proteger los alimentos y permitir el acceso del personal técnico autorizado, validando previamente la identidad llamando al número oficial de atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para quienes tendrán cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca?

Enel Colombia sugiere desconectar los electrodomésticos antes y durante el corte, preparar actividades alternativas considerando las horas de la suspensión, evitar abrir la nevera para proteger la comida y permitir el ingreso del personal técnico a las propiedades, verificando siempre su identidad por medio del número oficial de atención.

¿Cuáles son los principales barrios afectados por los cortes de energía este 4 de septiembre de 2026?

En Bogotá se verán afectados barrios como La Cabaña y San Bernardino I en Bosa, Los Rosales en Chapinero, El Mochuelo III y Lucero Alto en Ciudad Bolívar, Villas de Granada I en Engativá y los barrios Florida, Samper Mendoza y Usatama en Los Mártires, entre otros. En Cundinamarca, destacan Camilo Torres I y La Cañada, en Soacha, y la vereda Florida, en Funza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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