Por: Caracol TV

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Una perrita fue abandonada el pasado lunes en el parque Alcalá, en la localidad de Usaquén, donde fue encontrada por vecinos. La denuncia la dio a conocer el edil de la zona, Andrés Ardila Vega, quien alertó sobre la situación y pidió ayuda para encontrar a una familia que pudiera hacerse cargo del animal. Junto a la perrita había una nota escrita a mano con un mensaje que conmovió a quienes conocieron el caso: “Me llamo Sacha. ¿Me pueden ayudar? Me quedé sin familia”. Sin embargo, poco después de ser encontrada, Sacha huyó del lugar, por lo que habitantes del sector se organizaron para emprender su búsqueda.

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El llamado se difundió en las redes sociales del edil y permitió que vecinos del barrio Alcalá se sumaran al operativo para localizarla. La búsqueda se extendió por diferentes sectores de la zona hasta que finalmente Sacha fue encontrada a la altura de la calle 100 con Autopista Norte. Una vez ubicada, la perrita fue puesta a salvo y recibió atención veterinaria para verificar su estado de salud. Actualmente permanece bajo el cuidado temporal de una familia, mientras se busca una fundación o un hogar que pueda brindarle protección y bienestar de manera permanente.

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La perrita recibió atención veterinaria tras ser encontrada

Luego de ser rescatada, Sacha fue llevada a un centro veterinario para conocer su estado de salud. De acuerdo con la actualización entregada por el edil, los especialistas encontraron algunas dificultades que requieren tratamiento. Entre las afectaciones identificadas están problemas en sus patas, la piel y los ojos. Por esta razón, los veterinarios le formularon medicamentos para atender cada una de estas condiciones y comenzar el proceso de recuperación.

“Después de la angustia que generó el abandono de Sacha, la perrita ya se encuentra bajo tratamiento veterinario y avanza en su proceso de recuperación. Luego de ser atendida por un equipo especializado, se determinó que Sacha presenta problemas en sus ojos y en la piel. Los profesionales le formularon medicamentos para tratar sus patas y afecciones cutáneas, además de gotas para sus ojos y otros cuidados necesarios para favorecer su recuperación”, indicó Ardila.

El edil explicó que, además del tratamiento inicial, la perrita tendrá que someterse a nuevos procedimientos para conocer con mayor precisión su estado de salud. “En los próximos días también le realizarán exámenes de sangre para descartar posibles enfermedades y una ecografía para determinar si está esterilizada”. En caso de que no lo esté, el objetivo es gestionar el procedimiento mediante programas del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y con el apoyo de la Alcaldía Local de Usaquén. “Hoy Sacha se encuentra a salvo, después de haberla llevado al veterinario”, señaló Ardila en la actualización sobre el caso.

Vecinos de Usaquén se organizaron para encontrar a Sacha

El rescate de Sacha no terminó cuando fue encontrada por primera vez en el parque Alcalá. Después de que la perrita escapara del lugar, habitantes del sector se movilizaron para localizarla y comenzaron a compartir fotografías y datos sobre ella en diferentes grupos de WhatsApp. “El caso de Sacha fue posible gracias a la solidaridad de los vecinos, quienes se organizaron para encontrarla después de que escapara del parque donde había sido abandonada y lograron ponerla nuevamente a salvo”, agregó.

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Después de recibir atención veterinaria, la perrita quedó bajo el cuidado temporal de una familia que se encarga de acompañarla durante esta etapa. “Pasar de estar abandonada en un parque con frío a estar ya con una familia que la está cuidando de manera temporal y además con todos los medicamentos, fue posible a un gran equipo de héroes, de vecinos que se puso la camiseta para salvarla. Hoy quiero agradecer a cada persona que ha dado un mensaje de solidaridad y de empatía. Acá demostramos la calidad humana de cada uno”, concluyó.

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