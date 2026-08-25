Por: Noticiero 90 minutos

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En situaciones de emergencia como terremotos, los animales de compañía también cumplen un papel fundamental en la familia y pueden verse afectados gravemente. Contar con un plan de acción y algunos elementos listos para perros y gatos es esencial para preservar su seguridad e integridad. De acuerdo con información recopilada por Noticiero 90 Minutos, estar prevenido puede evitar que las mascotas se pierdan o enfrenten peligros innecesarios durante momentos críticos.

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Si hay perros o gatos en su hogar, es vital considerar sus necesidades antes de que se presente cualquier urgencia. Tal como se recomienda en el artículo, es indispensable tener preparado un kit que incluya alimento, agua, recipientes, medicamentos necesarios y una copia de los documentos veterinarios del animal. Este kit debe estar al alcance y contar con otros elementos fundamentales como correa, arnés o guacal, bolsas para desechos y artículos de higiene. En caso de que su mascota siga un tratamiento médico, no olvide añadir las medicinas en el kit.

Otro aspecto relevante es la identificación. Las situaciones impredecibles generan temor en los animales, quienes pueden escapar fácilmente durante un temblor o una evacuación, hecho que puede complicar su recuperación. Es aconsejable que el animal lleve una placa con su nombre y un número de contacto actualizado. Si dispone de microchip, verificar que la información esté al día resulta crucial. Guardar fotografías recientes puede facilitar la búsqueda y difusión si la mascota llega a extraviarse.

La organización familiar es también fundamental ante cualquier riesgo. Se recomienda designar de antemano quién será la persona responsable de sacar a la mascota y cómo se efectuará su traslado según el tipo de animal. Los perros deben salir asegurados con correa, y los gatos, preferiblemente en un guacal. Además, identificar el lugar de refugio y confirmar que acepte animales ayuda a evitar inconvenientes a último minuto.

Prepararse garantiza no solo el bienestar de su mascota, sino también la tranquilidad de la familia, ya que contar con un protocolo definido reduce la improvisación y los riesgos durante la confusión generada por una emergencia.

¿Qué elementos debe llevar un kit de emergencia para mascotas?

Un kit de emergencia para mascotas debe contener alimento, agua, recipientes para que coman y beban, medicamentos en caso de tratamientos, una copia de los documentos veterinarios, correa, arnés o guacal, bolsas para recoger sus desechos y artículos de higiene. Estos implementos garantizan que la mascota tenga lo esencial durante una evacuación.

¿Por qué es importante actualizar los datos de identificación de las mascotas frente a una emergencia?

Mantener actualizados los datos de identificación de las mascotas ayuda a que, en caso de escape o extravío durante una emergencia, puedan regresar más fácilmente a su hogar. Datos como el número de contacto en la placa o el microchip vigente, así como fotos recientes, son clave para agilizar la localización y recuperación del animal perdido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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