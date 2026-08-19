En medio del temor y la incertidumbre que dejó el fuerte terremoto que sacudió a Cali, una historia protagonizada por una niña y su mascota terminó convirtiéndose en un mensaje de esperanza y solidaridad.

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Durante la emergencia, la menor perdió a Bruno, su perro, y decidió no quedarse esperando a que apareciera. Con una hoja de papel como única herramienta, dibujó el rostro de su mascota, escribió su nombre y salió a recorrer las calles para preguntar por él.

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El gesto, sencillo pero conmovedor, reflejaba la angustia de una niña que buscaba recuperar a uno de sus compañeros más importantes. Mientras muchas familias enfrentaban las consecuencias del movimiento telúrico y el temor causado por los daños en diferentes sectores, la menor tenía una preocupación adicional: no sabía dónde estaba su perro.

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En lugar de abandonar la búsqueda, tomó una hoja y realizó un dibujo de Bruno. Con el retrato en sus manos, recorrió diferentes lugares esperando que algún vecino o ciudadano reconociera al animal y pudiera darle información.

La imagen de la niña buscando a su mascota comenzó a llamar la atención y el caso llegó a organizaciones locales, entre ellas la Fundación Gloria Mariana, que ayudó a difundir la información.

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De esta manera, la búsqueda dejó de ser únicamente un esfuerzo de la menor y su familia. Vecinos, ciudadanos y personas que conocieron la historia comenzaron a compartir el dibujo con la esperanza de encontrar al perro.

Después de varias horas de incertidumbre, Bruno fue localizado sano y salvo y pudo regresar junto a su familia. El reencuentro permitió que la niña volviera a abrazar a su mascota, poniendo fin a una búsqueda que había comenzado en medio del caos provocado por la emergencia.

Perrito

La escena contrastó con las imágenes de destrucción y preocupación que dejó el terremoto. En este caso, un simple dibujo terminó convirtiéndose en el punto de partida para movilizar a una comunidad.

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El caso de Bruno también evidenció cómo pequeñas acciones pueden generar respuestas colectivas durante una situación de emergencia. La niña no contaba con grandes recursos para buscar a su perro. Tenía únicamente una hoja, un dibujo y la determinación de encontrarlo. La difusión de esa imagen permitió que otras personas se involucraran y ayudaran a conseguir el esperado desenlace.

Finalmente, Bruno regresó a casa y la menor pudo reencontrarse con su compañero de cuatro patas. En medio de una tragedia que dejó preocupación y pérdidas en distintas zonas del occidente colombiano, esta historia terminó con un abrazo y una buena noticia: una niña recuperó a su mascota y, con ello, también un poco de tranquilidad después del miedo provocado por el terremoto.

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