La Alcaldía de Cali continuará este miércoles 19 de agosto con la caracterización casa por casa de las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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La jornada contempla recorridos en 15 barrios y sectores de la ciudad, donde funcionarios y equipos autorizados visitarán los hogares para conocer los daños y las necesidades de las familias.

El proceso busca recopilar información que permita avanzar en la atención de los damnificados por el sismo y en la entrega de las ayudas correspondientes. Entre los lugares incluidos en la programación están Caldas, Buenos Aires, Limonar, Cañaveral Oeste y Camino Real.

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Seguimos avanzando en el recorrido por los barrios para caracterizar a las familias afectadas por el sismo. Solo funcionarios y equipos autorizados de la Alcaldía realizan esta caracterización, recíbelos con confianza.#CaliSomosTodos pic.twitter.com/VN7Ns4wF5n — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 19, 2026

Lista de barrios que recorrerá la Alcaldía de Cali

Las visitas programadas para este miércoles 19 de agosto de 2026 se adelantarán en los siguientes sectores:

Caldas.

Buenos Aires.

Limonar.

Cañaveral Oeste.

Camino Real.

Los Cámbulos.

La Flora.

Nueva Tequendama.

San Fernando.

Primero de Mayo.

Refugio.

Cuarto de Legua.

Lido.

Santa Anita.

Altos de Santa Elena.

La caracterización permitirá a los equipos de la administración distrital recoger información sobre las condiciones de los hogares y las principales necesidades que presentan las familias afectadas.

Alcaldía hace llamado sobre las visitas

La administración distrital indicó que las visitas serán adelantadas únicamente por equipos oficiales de la Alcaldía de Cali.

Los funcionarios autorizados estarán encargados de adelantar la caracterización y evaluar la situación de las familias en los sectores incluidos en la jornada.

La información recopilada durante los recorridos será utilizada para orientar las acciones de atención y la entrega de ayudas a los damnificados.

Estas labores hacen parte de la respuesta de la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto, emergencia que, de acuerdo con la información suministrada, dejó 141 personas fallecidas y afectaciones en cientos de edificaciones en Cali.

La jornada de este miércoles se concentrará en los 15 sectores anunciados por la Alcaldía, como parte del proceso para identificar a los hogares afectados y conocer de primera mano sus necesidades.

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