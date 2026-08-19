El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto podría requerir una reconstrucción de hasta $ 40 billones, equivalente a 2,16 % del PIB, según nuevas estimaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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El proceso podría extenderse entre cinco y seis años debido a la magnitud de los daños, especialmente en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó.

Con corte al 18 de agosto, el sismo dejaba 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas.

Además, 15 departamentos y 472 municipios resultaron afectados, con 123.789 familias y 292.043 personas damnificadas. El balance incluye 29.554 viviendas destruidas, 134.342 averiadas, 267 edificios colapsados y otros 5.808 con daños.

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Pereira requeriría entre $ 10 y $ 12 billones, mientras que Cali tendría necesidades cercanas a $ 10 billones.

El DNP advierte que el Gobierno no podría asumir solo la financiación, por lo que sería necesario recurrir al sector privado, entidades territoriales, regalías y créditos multilaterales.

Asocapitales calcula inicialmente daños físicos por al menos $ 2 billones en las cinco capitales más afectadas, aunque el costo final será mayor.

La reconstrucción también aumentaría la demanda de acero hasta 50 %, mientras las autoridades plantean no solo reconstruir viviendas e infraestructura, sino recuperar integralmente las ciudades y su actividad económica.

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