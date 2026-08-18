Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este martes 18 de agosto en Colombia, de acuerdo con el reporte publicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Se desplomó vivienda de tres pisos en Pereira, ocho días después del terremoto de 7,4)

El evento ocurrió a las 10:27 de la noche, hora local, y tuvo una magnitud de 2,5, según el Boletín Actualizado 1 emitido por la entidad.La mencionada entidad ubicó el sismo en Sipí, Chocó, y señaló que tuvo una profundidad superficial.

Por sus características, el movimiento se suma a la actividad sísmica que se mantiene en diferentes zonas del país. El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia es un territorio con actividad sísmica frecuente debido a su ubicación geográfica.

Lee También

¿Dónde se sintió el temblor en Sipí, Chocó? La actividad sísmica fue percibida de manera leve en algunos puntos del país, de acuerdo con los primeros reportes compartidos por ciudadanos a través de la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano. En Manizales, una de las personas que reportó el movimiento señaló que lo sintió “muy leve”, mientras que desde Cali otro ciudadano aseguró que el temblor se percibió de manera suave. Dicho sismo cobra relevancia por su cercanía con la zona donde se ubicó el epicentro del terremoto de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. Sipí también se encuentra en el departamento del Chocó y está próximo al área donde ocurrió el fuerte movimiento telúrico.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Si sintió un sismo en Colombia, puede reportarlo al Servicio Geológico Colombiano (SGC) mediante su plataforma Sismo Sentido. Allí debe seleccionar el evento que percibió y proporcionar datos como la hora, el lugar donde se encontraba y los efectos que observó.

La información entregada por los ciudadanos permite al SGC conocer cómo se percibió el movimiento en distintas zonas y complementar los registros obtenidos por la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.