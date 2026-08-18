El Chocó volvió a registrar actividad sísmica este martes 18 de agosto, con un movimiento de magnitud 3,1 reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el municipio de Istmina.

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De acuerdo con el reporte, el sismo ocurrió a las 12:03 del mediodía, hora local, y tuvo una profundidad de 62 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 18 kilómetros de Sipí, Chocó.

El movimiento se suma a los diferentes eventos sísmicos que han sido registrados en el departamento después del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar.

La actividad ha continuado durante los días posteriores al terremoto, con nuevos movimientos de menor magnitud detectados principalmente en municipios del Chocó.

Varios sismos fueron registrados durante la madrugada

Entre la noche del lunes 17 y la madrugada del martes 18 de agosto también se presentaron varios sismos de baja magnitud en diferentes zonas del departamento.

Los principales registros de ese periodo fueron:

23:52 del 17 de agosto: sismo de magnitud 2,5, con profundidad superficial, en Medio San Juan (Andagoya).

23:56 del 17 de agosto: movimiento de magnitud 2,8, con una profundidad aproximada de 34 kilómetros, en Carmen del Darién (Curbaradó).

03:42 del 18 de agosto: sismo de magnitud 3,1, con profundidad superficial, en Istmina.

05:49 del 18 de agosto: movimiento de magnitud 3,4, con profundidad superficial, en Medio San Juan (Andagoya).

Además de estos eventos, fueron registrados otros movimientos de menor magnitud, alrededor de 2,0 y 2,2, en la misma zona durante esas horas.

La sucesión de reportes ocurre en el contexto de la actividad sísmica posterior al terremoto de 7,4, que continúa siendo objeto de seguimiento debido a los movimientos registrados en los días siguientes.

De acuerdo con la información suministrada, no se reportaron daños significativos asociados a estos eventos específicos.

El nuevo sismo registrado en Istmina, con sus 62 kilómetros de profundidad, se suma así al seguimiento de la actividad sísmica que permanece en el departamento de Chocó tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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