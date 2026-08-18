La emergencia humanitaria derivada del devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó), continúa actualizando sus trágicas cifras a medida que avanzan las labores de rescate y mitigación en todo el territorio nacional. De acuerdo con el más reciente balance oficial emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 de la mañana de este martes 18 de agosto, la magnitud de la catástrofe deja un saldo doloroso de 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidos.

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El informe de la entidad detalla que, gracias al esfuerzo articulado de los organismos de socorro y equipos de rescate especializados, un total de 356 personas han logrado ser rescatadas con vida desde el momento exacto en que ocurrió el movimiento telúrico principal. Este evento desencadenó una intensa actividad sísmica posterior que no ha dado tregua: con corte a la 1:30 de la tarde del 17 de agosto, las autoridades técnicas contabilizaban ya 332 réplicas asociadas al sismo principal, de las cuales 21 superaron la magnitud 3,0 y dos se elevaron por encima de 4,0, alcanzando una máxima de 4,8 con profundidades de hasta 118,4 kilómetros, lo que mantiene en máxima alerta a la ciudadanía en las zonas afectadas.

La extensión territorial de la emergencia abarca actualmente a 15 departamentos y 472 municipios, donde la UNGRD contabiliza un total de 123.789 familias afectadas, lo que representa aproximadamente 292.043 personas damnificadas que hoy enfrentan condiciones precarias de habitabilidad y la pérdida de sus medios de subsistencia. Uno de los sectores más golpeados por la furia de la naturaleza es la infraestructura habitacional del occidente y centro del país. El consolidado técnico revela que 134.342 viviendas presentan algún tipo de avería parcial, mientras que 29.554 edificaciones residenciales quedaron completamente destruidas. Asimismo, se han reportado daños severos en 5.808 edificaciones institucionales y comerciales, de las cuales 267 colapsaron por completo.

La crisis humanitaria también ha fracturado profundamente la prestación de servicios esenciales y comunitarios en las regiones damnificadas. La UNGRD reporta afectaciones en 303 centros de salud, comprometiendo la atención médica de urgencia, así como daños graves en 3.443 centros educativos, situación que mantiene en vilo el calendario escolar de miles de menores. A esto se suman 3.905 centros comunitarios destruidos o averiados, espacios vitales para la organización logística y el soporte psicosocial de las poblaciones golpeadas por el sismo.

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En materia de conectividad física y servicios públicos, el panorama exige una intervención urgente del Estado. El reporte oficial detalla que 413 vías nacionales y secundarias resultaron afectadas por deslizamientos y colapsos estructurales, sumado a daños en 86 acueductos municipales, 49 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos que sufrieron alteraciones en su operación regular. Incluso la fauna doméstica y silvestre ha sentido el impacto de la catástrofe, registrando 1.323 animales afectados y 496 rescatados con éxito por las brigadas especializadas de protección animal.

Las autoridades nacionales reiteraron que estas cifras son de carácter preliminar y continúan sujetas a los procesos permanentes de consolidación de información territorial suministrada por los entes departamentales, municipales y las entidades operativas en terreno. Mientras tanto, todos los esfuerzos logísticos y financieros del Gobierno continúan concentrados en la atención prioritaria de las familias damnificadas y en la estructuración de los planes de reconstrucción masiva para recuperar los hospitales, colegios, redes viales y servicios básicos colapsados.