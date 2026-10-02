Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué vivió una tarde de emergencia este viernes 2 de octubre debido a una fuerte tormenta que impactó distintos puntos de la ciudad. El fenómeno climático causó la caída de árboles, daños en la infraestructura eléctrica y prolongados cortes de energía, generando también afectaciones en el sistema de alumbrado público. De acuerdo con la información suministrada, sectores como San Diego, Alaska, Santa Bárbara, 7 de Agosto, Belén, Valparaíso y Pedro Tafur resultaron especialmente perjudicados, al igual que áreas ubicadas cerca de las subestaciones Brisas, Papayo y San Jorge.

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Ante esta situación, la empresa Celsia comunicó que sus equipos técnicos y operativos se desplegaron de forma inmediata para identificar los puntos críticos y avanzar en la restauración del servicio eléctrico. Según la comunicación de la compañía, los trabajos se están desarrollando de forma articulada con la Alcaldía de Ibagué y la Oficina de Gestión del Riesgo, así como con otras entidades encargadas de responder frente a este tipo de eventualidades.

La tormenta provocó incidentes significativos, como la caída de un poste y varias luminarias en la calle 10 con carrera Quinta, además del desplome de un árbol de gran tamaño sobre la vía en la calle 20 con carrera Quinta. De acuerdo con Juan Carlos Moncaleano, director Operativo de Infibagué, “activamos todos nuestros protocolos para atender la emergencia. En la 10 con Quinta, cayó un poste y las luminarias, en la 20 con Quinta cayó un árbol de gran tamaño”.

Aunque algunos puntos críticos —como la calle 10 con carrera Quinta, la calle 20 con carrera Quinta, Arboleda Casas y el corredor situado entre el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y la Universidad del Tolima— ya han sido intervenidos, las labores de recuperación continúan en otros sectores de la ciudad. Celsia advirtió que, dada la magnitud de algunos daños, el restablecimiento total podría tomar tiempo y solicitó paciencia a los habitantes mientras continúan los trabajos para normalizar por completo el servicio eléctrico y de alumbrado público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores de Ibagué permanecen sin energía tras la tormenta del 2 de octubre?

De acuerdo con los reportes citados, los principales sectores afectados que aún experimentan interrupciones en el suministro eléctrico y daños en infraestructura corresponden a San Diego, Alaska, Santa Bárbara, 7 de Agosto, Belén, Valparaíso y Pedro Tafur, así como áreas próximas a las subestaciones Brisas, Papayo y San Jorge. Las autoridades y la empresa encargada avanzan en la recuperación de estos puntos afectados.

¿Por qué la recuperación del servicio eléctrico puede demorar tras una tormenta en Ibagué?

Celsia informó que, debido a la magnitud de los daños ocasionados, especialmente en infraestructura como postes, luminarias y caída de árboles, las labores de recuperación pueden requerir más tiempo de lo habitual. El proceso implica identificar, intervenir y reparar los daños en coordinación con varias entidades, lo cual puede ralentizar la restauración completa del servicio en todos los sectores afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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