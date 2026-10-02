El fuerte aguacero que cayó este viernes 2 de octubre en Ibagué dejó varias afectaciones y un momento de angustia en uno de los escenarios culturales más importantes de la ciudad. Las intensas precipitaciones provocaron caída de árboles, daños en vehículos y afectaciones en diferentes calles.

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Uno de los puntos más complicados fue el Teatro Tolima, donde en ese momento se desarrollaban ceremonias de grado. El agua comenzó a ingresar por el techo del escenario y los asistentes tuvieron que salir del lugar ante el temor de que la situación pudiera empeorar.

Quienes estaban en la ceremonia vivieron momentos de tensión mientras observaban cómo el agua entraba al recinto. La evacuación estuvo acompañada de gritos, incertidumbre y personas que terminaron empapadas por la cantidad de agua que cayó sobre la infraestructura.

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El techo del Teatro Tolima sufrió daños durante el aguacero que cayó esta tarde en Ibagué. La emergencia provocó susto entre los asistentes a una ceremonia de graduación. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/lP7Sn2wfFo — Revista Semana (@RevistaSemana) October 2, 2026

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien informó sobre la emergencia y confirmó que no hubo personas heridas. “Las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde de este viernes en Ibagué ocasionaron afectaciones en la infraestructura del Teatro Tolima, mientras en este escenario se desarrollaban ceremonias de grado. De manera inmediata, se activaron las acciones de atención y verificación de la situación. Gracias a Dios, no se reportan personas heridas entre los asistentes a las actividades que se desarrollaban en el lugar”, señaló la mandataria.

Asimismo, la infraestructura del Teatro Tolima será sometida a una revisión técnica para establecer cuáles fueron los daños ocasionados por las lluvias y qué trabajos serán necesarios para recuperar las zonas afectadas y garantizar la seguridad.

#Ibagué | Aguacero acompañado de fuertes vientos ocasionó la caída de árboles, inundaciones y fallas en el fluido eléctrico en varios sectores de Ibagué. Los organismos de socorro adelantan un barrido por la ciudad para establecer las afectaciones que dejaron las precipitaciones. pic.twitter.com/BjrEejVvBE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2026

La emergencia ocurre justo cuando Ibagué se prepara para recibir visitantes durante la semana de receso escolar. El panorama climático también merece atención debido a las advertencias del Ideam sobre lluvias de alta intensidad en diferentes regiones del país durante estos días.

Entre las zonas que podrían recibir precipitaciones fuertes están el norte del Tolima, Antioquia, los Santanderes, buena parte de la región Caribe y la franja del Pacífico. Para el sábado, el Ideam prevé que las lluvias de mayor intensidad se concentren principalmente en sectores de las regiones Andina y Pacífica.

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