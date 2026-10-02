Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima se ha consolidado como una herramienta indispensable para la vida cotidiana y la toma de decisiones en diferentes sectores. Detrás de cada predicción diaria existe una compleja labor científica, fundamentada en el análisis de millones de datos recolectados globalmente. De acuerdo con la información detallada por 90minutos.co y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), este proceso empieza con la observación y el registro simultáneo de variables atmosféricas como temperatura, presión, humedad y viento en toda la Tierra.

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Los datos esenciales provienen de una vasta red de observación: estaciones meteorológicas instaladas en tierra, boyas que flotan en los océanos, sensores en aviones comerciales y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera. Estos dispositivos registran y transmiten información puntual y constante sobre el comportamiento de la atmósfera. En paralelo, los satélites meteorológicos, que orbitan el planeta, generan imágenes actualizadas de los sistemas nubosos, mientras que los radares en tierra permiten identificar y rastrear con detalle la evolución de la lluvia y otras precipitaciones.

Una vez recolectada esta gran cantidad de información, el siguiente paso es enviarla a centros internacionales dotados de supercomputadoras avanzadas. Según explica la CVC, en estos centros los especialistas procesan los datos a través de modelos numéricos de predicción. Estos modelos son programas informáticos basados en leyes físicas y principios de la termodinámica, capaces de simular e interpretar los movimientos e interacciones de las masas de aire. Para lograrlo, dividen la atmósfera en una especie de malla tridimensional y calculan minuto a minuto los posibles cambios en las condiciones del clima.

En lo que respecta al pronóstico puntual para Cali en este viernes, la CVC indicó que se esperan “cielos parcialmente nublados con lluvias de ligeras a moderadas alternadas con periodos secos en el periodo diurno, y ocurrencia de lluvias ligeras a moderadas durante horas de la noche”. Además, un sistema de baja presión conectado con el paso de una vaguada sobre la cuenca del Pacífico está influyendo en la dinámica de la atmósfera, por lo que el potencial de lluvias se mantiene medio-alto durante el día y se reduce a medio para la jornada de mañana, tal como reporta la CVC en sus canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyen los satélites meteorológicos en la predicción del clima?

Los satélites meteorológicos, según la información recopilada por 90minutos.co y la CVC, cumplen un papel fundamental al proporcionar imágenes continuas de los sistemas nubosos a escala global. Esto permite a los especialistas observar, analizar y anticipar el desarrollo de sistemas atmosféricos complejos como tormentas, frentes y vaguadas, mejorando así la precisión y el alcance de los pronósticos.

¿Qué significa una vaguada y cómo afecta el clima en Cali?

Una vaguada, de acuerdo con la explicación ofrecida por la CVC, es un fenómeno atmosférico que puede modificar la dinámica regional del clima. En el caso de Cali, el paso de una vaguada sobre la cuenca del Pacífico aumenta el potencial de lluvias, como ocurre este viernes, produciendo alternancia de cielos nublados y lluvias en diferentes franjas horarias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.