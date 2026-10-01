Por: El Espectador

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El IV Foro de Educación La Tercera Orilla se presenta este año en Cali, entre el 7 y el 9 de octubre, como una plataforma de diálogo entre diversas culturas. Su objetivo central es visibilizar la manera en que comunidades de distintos territorios construyen sus identidades, a partir de sus símbolos, memorias, oficios y formas particulares de aportar a la vida cultural. De acuerdo con la información suministrada, este foro busca conectar especialmente a los pueblos del Pacífico colombiano, el Caribe venezolano y los Llanos, desde ambas naciones, resaltando el valor de sus músicas, cantos y tradiciones como mecanismos que logran vencer las divisiones geográficas.

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La cita contará con figuras nacionales de renombre. Entre ellas, la maestra cantadora Zully Murillo, la folclorista Maritza Bonilla, el ganador del premio Pulitzer Federico Ríos y el director del Grupo Bahía, Hugo Candelario. También están convocados el documentalista Ever Mercado, el músico Raúl “Numerao” González, el periodista León Valencia y el escritor Alberto Salcedo Ramos, junto a otros académicos y expertos. Asimismo, se suman el escritor y exministro Juan David Correa, la agrupación Cantos de Río y la artista Patricia Ariza, conformando una programación diversa.

El evento reunirá a artistas, cultores, científicos y gestores de saberes nacionales e internacionales, quienes dialogarán y compartirán experiencias a través de conferencias, diálogos, presentaciones artísticas y actividades pedagógicas. Los encuentros tendrán lugar en diversos escenarios del circuito cultural de Cali y Palmira, como la Cinemateca La Tertulia y el Centro de Convenciones. Esta apuesta por los espacios públicos busca revitalizar la ciudad como un escenario colectivo para el entendimiento y la construcción conjunta.

Dentro de la agenda internacional, destacan el educador español Pablo Ortiz de Zárate, la historiadora Vanesa Muela y el gestor cultural paraguayo-venezolano Raúl Cazal, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos. El Ensamble B11 de Venezuela también tendrá una actuación relevante, entendiendo la música como un vehículo para el encuentro y la conversación.

Los principales temas del foro girarán en torno a los derechos culturales —concebidos como herramientas para la democracia—, el diálogo musical entre Colombia y Venezuela, la ética del cuidado, el arte y la salud mental, así como nuevas formas de narrar la realidad desde la fotografía y la escritura. El evento, apoyado por Emcali, el Espectador, la Alcaldía de Palmira y la Fundación Pares, concluirá con un panel dedicado a los derechos culturales como fundamento de la vida democrática.

¿Cuál es el objetivo principal del IV Foro de Educación La Tercera Orilla en Cali?

El objetivo primordial del foro es propiciar el reconocimiento y la valoración de las identidades culturales, enfatizando cómo los símbolos, la memoria y las expresiones artísticas de diversas comunidades contribuyen a la construcción colectiva y al diálogo intercultural entre regiones de Colombia y Venezuela.

¿Qué temas principales se tratarán en el foro La Tercera Orilla en 2024?

Los temas centrales girarán en torno a los derechos culturales, la ética del cuidado, el intercambio de tradiciones musicales entre Colombia y Venezuela, las prácticas artísticas como medio para la gestión emocional y la salud mental, así como nuevas miradas sobre la realidad a través de la fotografía y la literatura, según la programación anunciada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.