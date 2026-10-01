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El pico y placa en Cali se mantiene como una de las principales estrategias de la Alcaldía de Santiago de Cali para disminuir la congestión vehicular y reducir los niveles de contaminación ambiental que afectan a la capital vallecaucana. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Movilidad de Cali, esta restricción es obligatoria para todos los vehículos particulares y su funcionamiento se determina con base en el último dígito de la placa del automotor.

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Para el segundo semestre de 2026, la normativa vigente dispone una rotación específica de los dígitos afectados. El viernes 1 de octubre de 2026, por ejemplo, únicamente tendrán prohibido transitar los automóviles cuyas placas finalicen en 7 y 8, en un horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Este periodo cubre tanto las horas de mayor tráfico, como la mañana, el mediodía y la tarde. Según la misma Secretaría, el cronograma tuvo una etapa pedagógica del 1 al 3 de julio, destinada a que los ciudadanos se familiarizaran con los cambios. Sin embargo, desde el 6 de julio comenzaron a imponerse comparendos a quienes no respetaran la medida.

La importancia de cumplir con el pico y placa toma fuerza al considerar las sanciones que se aplican. Circular durante el horario restringido implica una sanción económica correspondiente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y puede acarrear además la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito. A pesar de su carácter general, existen excepciones, como los vehículos híbridos, eléctricos, o los que prestan servicios de emergencia y seguridad. Asimismo, quienes demuestren la necesidad de circular pueden optar por pagar la tasa de congestión, según información oficial.

La tasa de congestión es un valor que permite a ciertos conductores eximirse del pico y placa pagando mensualmente ($462.747) o de forma semestral ($2.313.735). La cancelación debe efectuarse antes de que finalice el penúltimo día hábil del mes previo al periodo solicitado.

Usted puede conocer más detalles sobre la normativa vigente consultando directamente las publicaciones de la Secretaría de Movilidad de Cali, que actualiza periódicamente la información relacionada con el calendario y excepciones del pico y placa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la tasa de congestión en el pico y placa de Cali?

La tasa de congestión permite a los propietarios de vehículos particulares circular en Cali durante los horarios restringidos por el pico y placa, siempre y cuando realicen el pago correspondiente. El valor mensual de esta tasa es de $462.747, mientras que el pago semestral es de $2.313.735. Este beneficio se activa si la cancelación se efectúa antes de finalizar el penúltimo día hábil del mes anterior al periodo solicitado.

¿Quiénes están exentos de la medida de pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, están exentos los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a servicios de emergencia y seguridad. Los demás conductores que requieran circular sin restricciones pueden presentar su solicitud y pagar la tasa de congestión si cumplen con los requisitos establecidos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.