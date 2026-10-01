Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali continúa con el acompañamiento a las comunidades rurales afectadas por el sismo del 10 de agosto, desarrollando gestiones para la reconstrucción de viviendas. De acuerdo con información oficial de la administración municipal, se llevó a cabo una mesa técnica donde participaron autoridades locales y representantes de Camacol Valle, la Cámara Colombiana de la Construcción regional Valle. Allí se revisaron soluciones concretas para responder a la afectación en zonas rurales, evaluando propuestas que buscan garantizar una reconstrucción segura y adaptada.

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Durante la reunión, distintos actores presentaron alternativas teniendo en cuenta variables como el cumplimiento de la norma sismorresistente NSR-10, vigente en Colombia para garantizar edificaciones seguras ante movimientos telúricos. Se analizaron aspectos como diseño estructural, experiencia de las compañías participantes y, especialmente, la logística y las particularidades de acceder a zonas rurales, que siempre implica desafíos de transporte y adaptación a las condiciones del territorio.

Empresas como Eternit, Forsa, Acesco, Green Solutions, Lapapaya, Kingspan, Expodimo y VIMOB mostraron distintas opciones constructivas. La secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, María del Mar Mozo Muriel, destacó la variedad de modelos presentados y su potencial para aportar a la reconstrucción de las casas afectadas. Por su parte, Alexandra Sofía Cañas Mejía, gerente de Camacol Valle, señaló que reconstruir la vivienda rural exige mirar más allá de la parte técnica, integrando las características sociales y culturales de las comunidades impactadas.

Desde el sector empresarial, Felipe Lerma, arquitecto y fundador de VIMOB, resaltó el valor de estos espacios de diálogo con la administración distrital y la oportunidad que tienen los empresarios de influir en soluciones arquitectónicas conjuntas.

Las propuestas de las diferentes firmas ahora están en evaluación por parte de la administración distrital para definir cuáles son técnica y financieramente viables, con prioridad en la garantía de seguridad y respeto por el entorno rural. Paralelo a esto, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat organizó un encuentro con representantes de los corregimientos, recogiendo sus inquietudes y reiterando el compromiso de la Alcaldía en impulsar nuevos proyectos y programas en estas comunidades, como parte del proceso de reconstrucción social y física tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo garantiza la Alcaldía de Cali viviendas seguras tras el sismo?

La Alcaldía de Cali asegura la seguridad de las viviendas rurales mediante la exigencia del cumplimiento de la norma sismorresistente NSR-10 y la evaluación técnica de las propuestas constructivas presentadas por diferentes empresas. Además, presta atención especial a la logística para acceder a zonas rurales y considera los saberes de las comunidades afectadas durante el proceso de reconstrucción.

¿Qué es la norma sismorresistente NSR-10 y por qué es importante en la reconstrucción?

La NSR-10 es la norma sismorresistente vigente en Colombia, que define los requisitos técnicos que deben cumplir las edificaciones para soportar terremotos. Su aplicación en viviendas rurales afectadas por el sismo en Cali es fundamental para asegurar que las nuevas construcciones sean seguras y capaces de minimizar daños ante futuros eventos sísmicos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.