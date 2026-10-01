Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La reciente temporada seca al sur de Cali, especialmente en la comuna 17, causó una disminución notable en el nivel del humedal, lo que generó preocupación sobre las condiciones de la fauna acuática y de las especies que dependen de este ecosistema. Frente a esta situación, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) intervino activamente para evitar un mayor deterioro ambiental, tomando medidas directas para estabilizar el entorno natural.

Sigue a PULZO en Discover

Según información otorgada por la CVC, la entidad organizó una jornada en la que se llevó a cabo el abastecimiento de agua en el humedal, con el fin de favorecer y mantener las condiciones óptimas para la flora y la fauna local. Durante esta intervención se utilizaron dos carrotanques, cada uno con una capacidad de 22 metros cúbicos, lo que permitió adicionar un total de 44 metros cúbicos de agua al ecosistema. Esta decisión fue motivada por la drástica reducción del nivel de agua, consecuencia directa del clima seco que afecta la zona.

Orlando Barreto, ingeniero de la Dirección de Gestión de la CVC, explicó que el objetivo fundamental de esta acción es "alimentar con agua el humedal para favorecer la supervivencia de la fauna acuática y del entorno ambiental". Barreto también manifestó que la intención es que el humedal pueda retomar su nivel natural y lograr sostener tanto la flora como la fauna que habita en sus alrededores. La intervención se refuerza con la llegada de algunas lluvias durante la semana, que han contribuido a la mejora del nivel del humedal, pero la medida busca garantizar que la situación no se agrave y que las especies encuentren condiciones propicias para sobrevivir.

La CVC recalcó que, con el abastecimiento de agua, también se espera elevar el oxígeno en el ecosistema, un aspecto vital para contrarrestar los efectos de la temporada seca y proteger la vida de los animales acuáticos. En suma, la entidad insistió en la importancia de mantener y mejorar progresivamente las condiciones del humedal para asegurar la supervivencia y el equilibrio ecológico en este espacio natural urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue necesario el suministro de agua en el humedal del sur de Cali?

El suministro de agua fue necesario debido al descenso significativo del nivel del humedal, causado por una intensa temporada seca. Según la CVC, esta medida buscaba evitar que la disminución del agua afectara negativamente a la fauna y la flora que dependen del ecosistema.

¿Qué impacto tiene el abastecimiento de agua en las condiciones del ecosistema?

El abastecimiento de agua contribuye a la recuperación progresiva del nivel natural del humedal y a elevar los niveles de oxígeno, factores esenciales para la supervivencia de la fauna acuática y para mantener el equilibrio ecológico en este entorno del sur de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.