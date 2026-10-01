Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad anunció el regreso de la medida de pico y placa en condiciones habituales a partir del jueves 1 de octubre. Esta decisión, de acuerdo con la entidad, busca controlar la circulación vehicular y contribuir a la disminución de emisiones de dióxido de carbono dentro del perímetro urbano de la ciudad. En ese sentido, la alcaldía también hizo un llamado para que los ciudadanos presten atención a las restricciones y a los horarios vigentes, con el fin de evitar posibles sanciones por infringir la norma.

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Según la información oficial recogida por Noticiero 90 Minutos, la aplicación de la rotación de vehículos con restricción mantiene el esquema que se asignó desde mediados del año. Así, este jueves 1 de octubre, los automóviles cuyas placas terminen en 5 y 6 no podrán circular durante el horario estipulado, el cual se extiende desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. El incumplimiento de esta disposición puede acarrear multas, como lo han señalado reiteradamente las autoridades locales.

En un anuncio realizado por el canal oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali en la red social X, se recordó que la restricción hace parte de la rotación implementada para el segundo semestre del año. Cabe señalar que la primera semana de julio comprendió una etapa pedagógica, orientada a informar sobre la nueva disposición. Posteriormente, desde el 6 de julio, comenzaron a imponerse comparendos a quienes no respetaran la norma.

Además, la administración dispondrá nuevamente de la tasa de congestión, un mecanismo alternativo para los conductores particulares. Esta tasa permite circular en jornada de pico y placa, siempre y cuando se realice el pago correspondiente. Los usuarios pueden optar por cancelar mensualmente, con un valor de $462.747, o de manera semestral, por $2.313.735. Es obligatorio hacer la transacción antes del penúltimo día hábil del mes anterior a la aplicación. La alcaldía destina estos recursos a mejorar el servicio del Sistema de Transporte Masivo de Cali (MÍO), promover el uso de la bicicleta, optimizar la infraestructura vial y avanzar hacia la mitigación del impacto ambiental causado por los vehículos automotores.

De acuerdo con todas estas disposiciones, será fundamental para los conductores informarse oportunamente respecto a los detalles y fechas, así como considerar alternativas como la tasa de congestión si necesitan movilizarse durante los horarios restringidos.

¿Qué carros tienen restricción de pico y placa en Cali este jueves 1 de octubre?

Los vehículos que no pueden circular este jueves 1 de octubre en Cali son aquellos cuyas placas finalicen en 5 y 6. Esta medida, según la Secretaría de Movilidad, aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., en el marco de la rotación establecida por la alcaldía desde mediados de año. El objetivo es controlar el flujo vehicular y reducir la contaminación ambiental.

¿Cómo funciona la tasa de congestión durante el pico y placa en Cali?

La tasa de congestión es una alternativa que la alcaldía de Cali ofrece a los propietarios de vehículos particulares. Quienes la paguen tienen la posibilidad de circular durante el horario de pico y placa. El pago puede hacerse mensual, por $462.747, o semestral, por $2.313.735, siempre antes del penúltimo día hábil del mes previo. El dinero recaudado se invierte en la mejora del MÍO, la promoción de la bicicleta y la infraestructura vial, así como en acciones para mitigar el impacto ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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