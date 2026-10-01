Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un hombre perdió la vida la noche del miércoles 30 de septiembre, luego de ser atacado con un machete durante una riña en un bar ubicado en el barrio San Pedro Alejandrino, cerca de la calle 26 con carrera Segunda, en Ibagué. Según información consignada en el reporte, la víctima se encontraba departiendo con otro hombre, consumiendo licor, cuando se quedó sin cigarrillos y le pidió uno a su acompañante. Este gesto, aparentemente inocente, desencadenó una discusión tras acusaciones de "goterero", término que hace referencia a alguien que suele pedir constantemente sin aportar.

Sigue a PULZO en Discover

La altercado, según lo relatado por testigos y recogido en el informe, inició como un simple intercambio de palabras pero rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea física. Durante la confrontación, uno de los hombres sacó un machete y agredió al otro por la espalda, causándole una herida grave en la zona de la nuca. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Federico Lleras Acosta, principal centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, ya no presentaba signos vitales al llegar.

En cuanto al presunto agresor, la información recabada indica que huyó del sitio inmediatamente después del ataque, incluso dejando sin cancelar la cuenta correspondiente al licor y los cigarrillos que se habían consumido en el establecimiento. Hasta el momento, su paradero es desconocido.

Un elemento relevante para la investigación es que, minutos antes del violento incidente, la Policía había efectuado operativos de control en varios establecimientos nocturnos de la zona. Según el reporte, los uniformados solicitaron documentos, revisaron antecedentes y realizaron requisas, procedimientos que podrían facilitar la identificación del responsable de la agresión, al haberse recabado información sobre los asistentes durante los controles realizados en el interior de esos lugares.

De acuerdo con los datos procesados por los grupos de investigación, este incidente deja una vez más en evidencia los riesgos asociados al consumo excesivo de licor y la escalada de conflictos en espacios de convivencia social.

¿Qué pasó exactamente en el bar de Ibagué donde ocurrió la riña con machete?

De acuerdo con la información del caso, la víctima y otro hombre estaban consumiendo licor cuando surgió un desacuerdo por un cigarrillo. La discusión derivó en violencia física y, finalmente, en un ataque con machete que resultó en la muerte de la víctima, quien murió antes de recibir atención médica.

¿Cómo avanzan las investigaciones para identificar al agresor del ataque con machete en Ibagué?

La Policía ya había realizado controles previos al enfrentamiento, lo que permitió recopilar información y antecedentes de los presentes en los establecimientos de la zona. Gracias a estos procedimientos, las autoridades cuentan con insumos clave para establecer la identidad del presunto responsable, quien huyó tras el incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.