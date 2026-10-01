Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos homicidios recientes en Ibagué han puesto la atención sobre la seguridad en la capital tolimense, pues las víctimas eran jóvenes con antecedentes judiciales. Según la información divulgada por El Nuevo Día, ambos hechos ocurrieron en la comuna Ocho, con dos días de diferencia, y las autoridades investigan por separado para esclarecer los móviles y autores detrás de estos crímenes.

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El primer caso sucedió el lunes 28 de septiembre, en el sector Jardín Santander, cerca del Hato de la Virgen. La víctima fue Wendy Dayana Torres, una mujer de 29 años y madre de dos hijos. De acuerdo con El Nuevo Día, Wendy fue abordada por un hombre que le disparó a quemarropa a la altura del corazón, provocándole la muerte en el lugar de los hechos, antes de recibir asistencia médica. La policía confirmó que Wendy Dayana tenía cuatro anotaciones judiciales previas por homicidio, amenazas con arma de fuego, fuga de presos y hurto. Entre estos antecedentes figura una captura hace seis años por un ataque con arma blanca en La Estación, donde fue detenida junto con un hombre conocido como ‘Zaga’. En esa ocasión, ambos quedaron privados de la libertad por un proceso de homicidio en grado de tentativa. Posteriormente, existió un episodio de fuga de presos registrado cuando Wendy logró escapar del CAI Ancón y tomar un taxi.

El miércoles 30 de septiembre se reportó el segundo homicidio, también en la comuna Ocho pero esta vez en el barrio Protecho Topacio. La víctima, Oscar Julián Molina, de 27 años, fue asesinada con arma de fuego mientras estaba en la zona. Según la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía, quienes están a cargo del caso, Molina tenía tres anotaciones judiciales en calidad de indiciado: abandono, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto agravado.

Hasta el momento, no existe información oficial que vincule estos dos crímenes, aunque presentan ciertos puntos en común: ocurrieron cerca en tiempo y espacio, las víctimas tenían edades similares, ambos ataques fueron con arma de fuego y los dos jóvenes contaban con prontuarios criminales, aunque por delitos distintos. Estas coincidencias, destaca El Nuevo Día, podrían analizarse dentro de los procesos investigativos para determinar si existe algún vínculo o si se trata de hechos aislados contemporáneos. La policía no ha confirmado que exista una relación o si obedecen a posibles dinámicas de ajustes de cuentas en esa parte de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el perfil de las víctimas de los recientes homicidios en Ibagué?

Tanto Wendy Dayana Torres como Oscar Julián Molina eran jóvenes con antecedentes judiciales previos, relacionados con delitos como homicidio, amenazas, fuga de presos, hurto y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con información publicada por El Nuevo Día. Sus historias reflejan trayectorias conflictivas que ahora forman parte clave en la investigación policial de los casos.

¿Están relacionados los dos homicidios ocurridos en la comuna Ocho de Ibagué?

Aunque las similitudes entre los hechos —como la cercanía geográfica, el uso de armas de fuego y las edades de las víctimas— podrían sugerir posibles vínculos, la Policía no ha confirmado ninguna relación entre ellos. Las autoridades investigan cada caso por separado y todavía no existe información oficial que indique que los homicidios estén conectados o formen parte de algún ajuste de cuentas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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