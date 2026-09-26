Por: El Espectador

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El departamento del Magdalena es nuevamente epicentro de operaciones militares, luego de que el Ejército Nacional anunciara el traslado de más de 100 soldados a la zona, en el marco de la ofensiva contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según las Fuerzas Militares, el envío de tropas tiene el objetivo de fortalecer el despliegue operacional, aumentar las capacidades militares en la región, y recuperar el control territorial ante la presión de los grupos criminales que operan en la zona.

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El movimiento de soldados se produjo con apoyo de la Fuerza Aérea, que facilitó el traslado en la aeronave Hércules C-130, según lo señaló el Ejército Nacional a través de su cuenta oficial en la red social X. De acuerdo con el anuncio, los militares estarán destinados a reforzar los dispositivos de seguridad, intensificar los puestos de control y desarrollar operaciones puntuales contra las estructuras ilegales que representan una amenaza para la seguridad de la población civil en Magdalena.

Estas medidas responden al reciente paro armado decretado por las ACSN, que afectó profundamente a Santa Marta y municipios aledaños. El paro comenzó la noche del 21 de septiembre y se prolongó durante cinco días, como represalia por la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo jefe de las ACSN. De acuerdo con lo informado, el impacto sobre el orden público fue significativo: estudiantes suspendieron clases, más del 90 % del comercio cerró sus puertas y el servicio de transporte público se mantuvo inactivo. Ante el caos, el presidente Abelardo de la Espriella decretó la militarización de la capital magdalenense el 22 de septiembre, priorizando la protección de la comunidad.

Posteriormente, el 24 de septiembre, el presidente confirmó la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, alias “Yolima”, compañera sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, reconocido como el principal líder de las ACSN. La operación, ejecutada en Santa Marta y Ciénaga, dejó también otras 13 personas detenidas, lo que representa un golpe a la estructura criminal. La información fue suministrada por El Espectador, medio que ha seguido de cerca la evolución del caso y las implicaciones en materia de justicia y seguridad en la región.

¿Por qué el Ejército Nacional trasladó soldados al Magdalena?

El traslado de más de 100 soldados al Magdalena busca reforzar el control territorial y fortalecer la seguridad, especialmente después de los hechos recientes que pusieron en riesgo el orden público, como el paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Según las Fuerzas Militares, el despliegue busca apoyar operativos y proteger a la población civil.

¿Qué consecuencias tuvo el paro armado de la ACSN en Santa Marta?

El paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada resultó en la suspensión de clases, el cierre de más del 90 % del comercio y la interrupción del transporte público en Santa Marta y sus alrededores, generando una crisis de orden público que llevó a la militarización de la ciudad por orden presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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