Se trata de Salomé Vásquez Sánchez, quien había sido vista por última vez el pasado 20 de septiembre en Ubaté.

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La recuperación fue adelantada por tropas del Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI de Cundinamarca, como parte de un operativo adelantado en ese municipio.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los uniformados lograron ubicar a la menor y ponerla nuevamente bajo protección de las autoridades.

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Salomé fue trasladada a un hospital de Paime

Una vez localizada, Salomé fue trasladada por personal del CTI al hospital municipal de Paime. Según el Ejército, la menor recibió allí una valoración médica y atención por parte de profesionales de la salud.

Por el momento, la información oficial suministrada por las autoridades no entrega detalles sobre las circunstancias en las que la niña fue encontrada ni sobre las personas que podrían estar relacionadas con su desaparición.

Tampoco se han informado públicamente, en este reporte, capturas relacionadas con el caso.

La investigación queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer qué ocurrió durante los días en los que la menor permaneció desaparecida y cómo llegó hasta Paime.

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