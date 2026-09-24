Un momento particular se registró en las playas de El Rodadero, en Santa Marta, cuando un grupo de militares que realizaba labores de patrullaje recibió aplausos de los turistas que permanecían en este reconocido sector turístico.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

La escena ocurrió el miércoles 23 de septiembre, en medio del amplio dispositivo de seguridad desplegado para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en zonas comerciales, vías y puntos turísticos. Más de 500 militares y 600 policías fueron destinados a Santa Marta, Ciénaga y corredores estratégicos de la región.

De acuerdo con Blu Radio, los uniformados llegaron hasta las playas para realizar el recorrido y hablar con los visitantes sobre las labores de seguridad que se adelantaban en el sector. Algunos turistas inicialmente pensaron que se trataba de una intervención para desalojar la playa, pero luego entendieron que el objetivo era acompañar y proteger a quienes permanecían allí.

Lee También

Según las imágenes compartidas por Semana, los aplausos se produjeron mientras los militares continuaban con el patrullaje por la zona. La presencia de los uniformados también fue registrada en videos que circularon en redes sociales y que mostraron la interacción con los viajeros en uno de los principales puntos de concentración de visitantes de la capital de Magdalena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Semana (@revistasemana)

¿Por qué aumentó la presencia militar en Santa Marta?

El refuerzo de seguridad se produjo luego de varios hechos violentos registrados en Santa Marta y otros puntos del Magdalena, en un contexto de alteración del orden público atribuido por las autoridades a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El Ejército informó que mantiene un dispositivo en puntos estratégicos de la ciudad y sus corregimientos, mientras la Policía adelanta patrullajes y controles en diferentes sectores. El despliegue también incluye capacidades de inteligencia, Policía Judicial, GAULA, drones y sobrevuelos para fortalecer la vigilancia.

Las autoridades han señalado que el objetivo es proteger a residentes, comerciantes y turistas, además de permitir la recuperación de las actividades cotidianas y económicas que resultaron afectadas durante los últimos días.

El Rodadero permanece como uno de los puntos de atención debido a su importancia para el turismo de Santa Marta. El sector hotelero y los operadores turísticos han expresado preocupación por el impacto que la situación de seguridad pueda tener sobre las reservas y la llegada de visitantes.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: