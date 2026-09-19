Por: EL PILON SA

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La interpretación de ‘Matilde Lina’ por un niño de solo 3 años conocido como Maximiliano ha causado sensación en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, donde la grabación de su presentación en un colegio de Barrancas, La Guajira, ha superado las 500.000 visualizaciones, según el reporte original en su perfil. El pequeño, descrito en su cuenta como “Cantante, bailarín y futbolista”, llamó la atención no solo por su voz sino también por el carisma y la seguridad con las que se subió al escenario, acompañado de una vestimenta tradicional de los pueblos del Caribe colombiano: chanclas tres puntadas y mochila.

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Desde que el video comenzó a circular, ha generado una avalancha de reacciones positivas, entre las que se destaca la respuesta del reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond. En su cuenta de Instagram, Dangond compartió el video del niño afirmando: “Maximiliano es lo máximo”. Este comentario cobra un valor especial porque Dangond ha tenido una relación cercana con la obra de Leandro Díaz (el compositor de ‘Matilde Lina’), ya que protagonizó la serie biográfica ‘Leandro Díaz’ producida por el Canal RCN, donde encarnó al histórico juglar guajiro mostrando episodios fundamentales de su vida y su música.

La admiración hacia Maximiliano no llegó únicamente de Silvestre Dangond. Otros artistas del género vallenato también manifestaron su emoción, como Ana del Castillo, cantante sanjuanera actualmente embarazada, quien respondió a la publicación con un emotivo: “Ya quiero parir”, reflejando la ternura que le inspiró ver la interpretación del niño. Por otro lado, decenas de usuarios celebraron no solo el talento del pequeño, sino también la manera en que lleva con orgullo su identidad guajira. Comentarios como “Este niño me hizo sentir muy orgullosa de ser guajira, en especial barranquera” y “Qué belleza, qué personalidad” evidencian el impacto cultural que ha tenido la actuación.

Entre tanto, Maximiliano parece disfrutar de la repercusión y del cariño del público, consolidándose en redes como un símbolo del gusto temprano por el folclore vallenato y ejemplo de cómo las nuevas generaciones pueden mantener viva la tradición musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Maximiliano, el niño que canta ‘Matilde Lina’ y que se hizo viral en TikTok?

Maximiliano es un niño de 3 años natural de Barrancas, La Guajira, que se ha hecho popular en redes sociales por su interpretación espontánea y segura de ‘Matilde Lina’, clásica composición de Leandro Díaz. Su video cantando en el colegio ha superado las 500.000 vistas en TikTok y ha provocado elogios de figuras como Silvestre Dangond y Ana del Castillo.

¿Por qué la interpretación de ‘Matilde Lina’ de Maximiliano provocó tanta reacción en redes sociales?

El video de Maximiliano destacó en redes sociales debido a su carisma, autenticidad y vestimenta tradicional del Caribe colombiano. Su manera de interpretar ‘Matilde Lina’ cautivó tanto a figuras reconocidas del vallenato como a internautas, quienes resaltaron su personalidad, orgullo guajiro y talento para mantener viva la música tradicional desde muy pequeño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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