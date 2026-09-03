A inicios de agosto, Vanessa de la Torre sorprendió en la opinión pública al anunciar su salida de Caracol Radio, luego de más de cinco años en los micrófonos de esa emisora. La periodista aseguró en su momento que dio un paso al costado al haber recibido una mejor propuesta laboral y en menos de un mes reveló de qué trataba.

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A través de redes sociales, De la Torre anunció que RCN será su nuevo reto profesional. Según detalló, hará parte de La FM, la cadena radial más importante de ese grupo de medios. La expresentadora de Noticias Caracol mostró una foto junto al logo de la empresa informativa, con un mensaje que confirmó su nueva etapa como periodista: “Mi nueva casa editorial”.

A su vez, agradeció a RCN por abrirle las puertas de su medio y aseguró que asumirá el “reto enorme y fascinante con responsabilidad, convicción, agradecimiento, admiración y perplejidad”

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“Conmovida por los giros inesperados y mágicos que nos da la vida, siempre tan sorprendente, siempre tan descrestante”, añadió De la Torre.

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También dejó un mensaje para sus oyentes, televidentes y seguidores que han admirado su carrera. La noticia tomó con entusiasmo a las oficinas de RCN y La Fm; figuras como Andrea Guerrero, José Manuel Acevedo, Rossy Lemos, Ines María Zabaraín y Juan Lozano le dieron la bienvenida.

Vanessa de la Torre agregó que en los próximos días va a detallar en qué espacios y horarios de La FM podrán escucharla. “Puro amor y gratitud”, sentenció.

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