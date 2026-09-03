Por: EL PILON SA

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Ana del Castillo anunció recientemente su embarazo, una noticia que ha generado emoción tanto entre sus seguidores como en el entorno familiar, especialmente en su madre, Rosa Elena Jiménez, conocida como ‘Rosita’. La reacción de ‘Rosita’ no se hizo esperar cuando su hija le preguntó cómo se sentía con la noticia del primer nieto, y respondió de manera emotiva, resaltando la alegría y agradecimiento que siente por la llegada del bebé. Según palabras de Rosa Jiménez, citadas por Ana del Castillo, este embarazo es “una gran bendición” y representa “ese regalo maravilloso que Dios nos trajo como mujer”. Su entusiasmo quedó reflejado en frases de gratitud y felicidad, donde incluso destacó sentirse “una abuela divina casi a sus 60 años”.

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La propia Ana del Castillo fue quien hizo público su embarazo el martes 1 de septiembre, a través de su perfil oficial de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores. La cantante compartió tanto una prueba rápida de embarazo como fotografías junto a la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar. Con esto, aludió de manera jocosa a la creencia popular que asegura que toda mujer que se sienta en esa escultura termina embarazada. Ana comentó: “Oye, peláaaaaa, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá”, antes de confirmar con humor su estado: “Y sí, estoy preñá”.

Su publicación no solo incluyó agradecimientos a Jesucristo y reflexiones, sino también un mensaje especial dirigido a su futuro bebé: “Todo tiene un propósito. Te amor niñ@”. Desde ese momento, la artista nacida en San Juan del Cesar ha recibido una oleada de felicitaciones de seguidores, amigos y personas cercanas a su familia. Las celebraciones no tardaron en trasladarse a su casa, donde fanáticos y amigos organizaron una serenata y le llevaron un particular obsequio: un osito dormilón, símbolo del cariño hacia el nuevo integrante de la familia. Entre quienes la acompañaron estuvo la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri, quien viajó aproximadamente cinco horas para compartir el especial momento con Ana del Castillo.

Aunque la cantante reconoció que en un inicio el embarazo fue una etapa difícil, ahora vive este proceso rodeada del afecto de su familia, amigos y millones de seguidores; mientras tanto, su madre se prepara con entusiasmo para debutar como abuela, fortaleciendo el lazo familiar en medio de la felicidad por la llegada del bebé.

¿Cómo reaccionó la mamá de Ana del Castillo ante la noticia del embarazo?

Rosa Elena Jiménez, madre de Ana del Castillo, expresó emoción y mucha gratitud al conocer la noticia del embarazo. Considera que su nieto es una bendición y describió el embarazo de su hija como “ese regalo maravilloso que Dios nos trajo como mujer”. Con felicidad, afirmó estar agradecida y anticipa su nuevo rol como abuela con entusiasmo.

¿Qué tradición popular relacionó Ana del Castillo con su embarazo al anunciarlo?

Ana del Castillo hizo alusión a la creencia popular que dice que toda mujer que se sienta en las piernas de la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar termina embarazada. La cantante compartió su confirmación de embarazo junto a fotos en ese lugar, resaltando la coincidencia de manera humorística y conectando con el folclore de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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