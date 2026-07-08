Vanessa de la Torre protagonizó un momento inesperado durante la emisión de ‘Dos puntos’, de Caracol Radio, luego de leer al aire el mensaje que le envió una oyente mientras sonaba un tango en el programa.

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Todo ocurrió durante un breve espacio musical, cuando empezó a sonar ‘Garganta con arena’, interpretado por Adriana Varela.

Qué pasó con Vanessa de la Torre en plena transmisión

Mientras se escuchaba la canción, la periodista comenzó a cantar junto con el panelista Adrián Magnoli, una práctica que suele ocurrir durante ese tipo de espacios.

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De hecho, ella misma lo reconoció:

“No la hemos dejado cantar, porque estamos cantando nosotros; ahí perdonarán los oyentes”, comentó entre risas.

El mensaje que Vanessa de la Torre recibió de una oyente

Instantes después, De la Torre decidió compartir uno de los comentarios que le llegó en tiempo real por parte de una oyente.

“Aquí tengo a una oyente diciéndome: ‘Usted a uno no lo deja cantar en los conciertos, pero en la radio sí canta y no deja oír a la cantante. ¡Tonta!'”, leyó la periodista.

Lejos de molestarse, la conductora reaccionó con humor y soltó una carcajada tras terminar de leer el mensaje.

Después de leer el comentario, Vanessa de la Torre simplemente se rió de la situación y remató con una frase que provocó nuevas risas en la mesa de trabajo.

“Me dijo tonta”, comentó entre carcajadas, mientras continuaba la emisión del programa.

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