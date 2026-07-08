La creadora de contenido y empresaria Andrea Valdiri aseguró que fue víctima de agresiones durante una protesta en Riohacha, La Guajira, donde, según su relato, un grupo de personas rodeó su vehículo, la insultó y causó daños en la camioneta en la que se movilizaba.

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La ‘influenciadora’ contó lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde explicó que el hecho ocurrió mientras se desplazaba por la glorieta Francisco El Hombre, un sector que permanecía bloqueado por manifestantes.

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Según la versión entregada por Valdiri, ella se encontraba regresando hacia Colombia por vía terrestre después de su visita a Venezuela y se dirigía hacia Barranquilla cuando su GPS la llevó por esa ruta.

La creadora de contenido aseguró que preguntó a una persona si podía avanzar por el lugar y que inicialmente le indicaron que podía pasar.

Sin embargo, afirmó que la situación cambió cuando algunas personas la reconocieron y comenzaron a reclamarle por las ayudas sociales que ha entregado en otros lugares.

“Se me viene un grupo de personas a insultarme […]. Me movieron la camioneta, me la rayaron, me golpearon”, relató Valdiri.

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Protesta de comerciantes causó bloqueo en La Guajira

El episodio ocurrió en medio de una manifestación de comerciantes informales en Riohacha, quienes protestaban por inconformidades relacionadas con procesos de reubicación en el mercado local.

De acuerdo con las versiones conocidas, el vehículo de la empresaria habría avanzado en medio de la concentración, situación que habría causado un altercado con algunos manifestantes.

Hasta ahora, no se conoce un informe oficial de las autoridades que establezca cómo ocurrió el primer contacto entre el vehículo y las personas que participaban en la protesta.

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Valdiri habló de reclamos políticos durante el enfrentamiento

En su relato, la empresaria también aseguró que recibió cuestionamientos relacionados con sus posiciones políticas y afirmó que algunas personas la señalaron por su cercanía con el movimiento del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Valdiri rechazó los reclamos relacionados con las ayudas que ha hecho y señaló que no ocupa ningún cargo público.

“Yo no soy gobernadora, alcalde, soy una más del pueblo”, expresó.

La Policía tuvo que intervenir en el lugar para controlar la situación y permitir que el vehículo pudiera salir del sector, según explicó la creadora de contenido en sus publicaciones.

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