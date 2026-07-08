Por: Blu Radio

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Contra el hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, Luis Mariano Díaz, y los otros cinco cobradiarios que hacen parte de su violenta red de cobros en Barranquilla, es decir Stiven Bolaño, Keiner Rocha, Dairo Tirado, José Martínez y Alexis Jiménez, fue ordenada una medida de aseguramiento domiciliaria de forma preventiva, dentro del caso que se les sigue por secuestrar y torturar a uno de sus trabajadores, con el que al parecer querían recuperar la presunta pérdida de más de 15 millones de pesos.

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La vigilancia electrónica por parte del Inpec para estos procesados será adelantada, solo hasta que un juez de conocimiento apruebe el preacuerdo realizado con la Fiscalía, en el que se dará una condena de cinco años y 10 meses de cárcel.

Precisamente, para la decisión fue importante la legalidad de cada una de las pruebas aportada por el fiscal Rodrigo Alberto Restrepo, pues mencionó la togada que pudo verificar que hubo una denuncia en mismo día de los hechos y un reporte de Medicina Legal que dio claridad sobre las heridas con las que terminó la víctima.

Agregó la jueza Ortega que no existen razones para dudar de los testimonios entregados por Carlos Alfredo Mejía Vargas, su pareja, su padre y su esposa, ya que en las fotografías y posteriores entrevistas hubo coincidencia en las versiones y en los roles que desempeñó cada uno de los implicados.

Asimismo, dice que hubo afectaciones para otros allegados de la víctima en el barrio —algunos de ellos adultos mayores—, cuya residencia queda diagonal a donde se desarrolló el secuestro, pues el presenciar lo ocurrido los llenó de miedo y preocupación.

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