El folclor vallenato vuelve a vestirse de luto. En las últimas horas se conoció la muerte de Bertha Rosario Mejía Acosta, recordada por ser el primer gran amor de juventud de Diomedes Díaz y la madre de su hija mayor.

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Bertha falleció durante la madrugada de este martes en Valledupar, donde permanecía bajo atención médica. De acuerdo con la información divulgada por el medio regional El Pilón, la causa del fallecimiento habría sido una neumonía.

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Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los capítulos más íntimos y menos conocidos en la historia personal del llamado ‘Cacique de La Junta’, mucho antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del vallenato colombiano.

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La historia entre Bertha Mejía y Diomedes Díaz comenzó en los primeros años de la década de 1970 en La Junta, cuando el artista apenas iniciaba su camino musical acompañado por su tío y mentor, Martín Maestre.

Según recordó la propia Bertha en una crónica del periodista Juan Rincón Vanegas, el inicio del romance ocurrió durante una caseta de carnavales en La Junta. Allí, un joven Diomedes se acercó por sorpresa y le dio un beso que terminaría marcando el comienzo de una relación que se extendió durante cerca de cinco años.

Sin embargo, el romance no estuvo libre de obstáculos. De acuerdo con los relatos conocidos, la familia de Bertha, especialmente su madre, veía con reservas la relación con el entonces joven cantante, al considerarlo un muchacho bohemio y sin un futuro claro. Pese a ello, la relación continuó.

La mujer que convirtió a Diomedes en padre por primera vez

De esa historia nació Rosa Elvira Díaz Mejía, la primera hija del artista vallenato, cuando Diomedes tenía apenas 17 años.

En entrevistas y relatos posteriores, Bertha recordó cómo el cantante celebró la llegada de su hija en medio de las limitaciones económicas que atravesaban en aquella época. Ese nacimiento se convirtió en uno de los momentos que marcaron la vida personal del artista antes de alcanzar la fama nacional e internacional.

Uno de los episodios más recordados alrededor de Bertha Mejía es que, según versiones recopiladas por medios regionales y relatos posteriores, habría sido ella quien le confesó a Diomedes que una de sus primas sentía interés por él: Patricia Isabel Acosta, quien años después se convertiría en una de las mujeres más importantes en la vida del cantante.

Con el paso del tiempo, el recuerdo de Bertha también quedó asociado a canciones que seguidores y cronistas del vallenato relacionan con aquella etapa sentimental del artista.

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Además, su historia volvió a tener visibilidad nacional tras ser representada en la producción televisiva Diomedes, el ‘Cacique de La Junta’. Las exequias de Bertha Mejía se realizarán en su tierra natal, donde familiares, amigos y personas cercanas le darán el último adiós.

Aunque mantuvo un perfil alejado de los escenarios y de la exposición pública, su nombre quedó inscrito en uno de los capítulos más personales de la vida de Diomedes Díaz: el del amor que llegó antes del éxito y que lo convirtió en padre por primera vez.

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