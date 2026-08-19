Por: El Espectador

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En el panorama reciente del cine francés, Buenas vibraciones (‘Pour le plaisir’), dirigida por Reem Kherici, emerge como una comedia que explora terrenos poco transitados en la pantalla grande, al abordar de forma directa y accesible el tema del placer femenino. Con un enfoque marcado por el humor, esta película relata la historia de Fanny, interpretada por Alexandra Lamy, quien, después de veinte años de matrimonio, le confiesa a su esposo Tom (François Cluzet) que jamás ha experimentado un orgasmo. A partir de este giro, la directora construye una narración híbrida que combina una sátira sobre la vida de pareja con una especie de relato empresarial, inspirado por la invención del juguete sexual Womanizer, herramienta que se presenta en la trama como un símbolo de innovación y emancipación.

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En vez de elegir caminos más convencionales, como el drama solemne, Kherici opta por afrontar el placer femenino y su invisibilización a través de la comedia, utilizando el humor como un instrumento de reflexión y, a la vez, de ruptura de silencios impuestos por la cultura. Esto adquiere relevancia en sociedades que, como la colombiana, suelen considera tabú hablar abiertamente sobre sexualidad femenina, según se desprende de la visión de la directora sobre temas considerados delicados o censurados en estos entornos. Al ofrecer una perspectiva ligera y, en algunos momentos, refrescante, la película consigue que asuntos tradicionalmente relegados adquieran visibilidad y se aborden con naturalidad frente a una audiencia amplia.

No obstante, de acuerdo con el análisis hecho en la fuente original, el ritmo narrativo de Buenas vibraciones no es constante: mientras en ciertos momentos logra hallar una frescura que conecta fácilmente con el público, en otros cae en clichés propios de la televisión. La pareja protagonista termina por convertirse en un laboratorio emocional donde la rutina matrimonial simboliza la pugna permanente entre las costumbres heredadas y los desafíos de la modernidad. El personaje femenino encarna la ausencia histórica de representación y voz en torno al deseo, mientras que el empeño de su esposo por solucionar el conflicto a través de la tecnología revela tanto las fragilidades de la relación como las posibilidades de transformación de los vínculos afectivos en la sociedad contemporánea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la película 'Buenas vibraciones' y cuál es su enfoque principal?

‘Buenas vibraciones’ narra la historia de una mujer que, tras veinte años de matrimonio, le revela a su esposo que nunca ha alcanzado un orgasmo. A partir de esta confesión, la película explora temas relacionados con la sexualidad femenina, el placer y las dinámicas del matrimonio, utilizando el humor como su principal recurso narrativo, de acuerdo con la información de la fuente original.

¿Por qué el placer femenino es un tema central en 'Buenas vibraciones'?

El placer femenino es el eje de la película porque históricamente ha sido un asunto ignorado o tabú en muchas culturas. Según el análisis de la obra, la directora Reem Kherici utiliza la comedia para visibilizar esta cuestión y enfrentar la invisibilización del deseo femenino, proponiendo una reflexión a través del entretenimiento ligero y evitando el drama tradicional.

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