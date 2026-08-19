La presencia de la música regional mexicana en escenarios internacionales ha encontrado en la agrupación Grupo Firme a uno de sus exponentes más convocantes, un fenómeno que quedó en evidencia tras su paso por el territorio colombiano. Lejos de limitarse a las grandes plazas habituales, la banda logró articular un recorrido nacional durante la temporada que abarcó diversas regiones del país, consolidando cifras de asistencia que superaron las previsiones iniciales y transformando su paso por el territorio nacional en uno de los circuitos de conciertos más masivos del año para un acto extranjero de este género musical.

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El trayecto de la gira abarcó un total de nueve ciudades colombianas, donde la propuesta artística logró conectar de manera directa con públicos diversos. Plazas clave como Medellín y Cali registraron afluencias masivas en sus principales estadios, mientras que capitales intermedias y municipios de distintas subregiones respondieron con llenos totales que sorprendieron a los organizadores locales. Desde presentaciones multitudinarias en el Eje Cafetero y los Llanos Orientales hasta paradas estratégicas en los santanderes y el centro del país, el despliegue técnico y logístico movilizó a miles de seguidores que agotaron localidades en cuestión de horas, replicando el impacto que la agrupación ya había cosechado previamente en su paso por la capital colombiana.

El formato de las presentaciones se estructuró como un espectáculo de larga duración que superó las tres horas sobre el escenario. La propuesta combinó un repertorio nutrido de éxitos bailables, canciones de despecho y composiciones tradicionales con una producción visual de gran escala que incluyó pirotecnia, juegos de luces y cambios constantes de vestuario. Esta dinámica permitió mantener el interés de los asistentes a lo largo de todo el evento, articulando un puente generacional entre los seguidores habituales del género y audiencias nuevas que se sumaron al fenómeno en cada una de las paradas programadas por la producción.

Con las cifras consolidadas de esta etapa, la agrupación contabiliza una asistencia acumulada que supera los trescientos cuarenta mil espectadores en el país si se suman las fechas de su primera gran visita y el reciente despliegue territorial. Este balance posiciona a Colombia como uno de los mercados más receptivos para la música de la banda fuera de sus fronteras naturales, equiparando el nivel de convocatoria que suelen registrar en plazas de alta exigencia dentro de su país de origen, donde sus temporadas de conciertos continuos también han marcado récords de asistencia en recintos de gran capacidad técnica.

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Tras cerrar este capítulo sudamericano, la agrupación mexicana apunta ahora hacia un nuevo desafío en su carrera internacional con el inicio de su primera gira por el continente europeo. España marcará el punto de partida de este trayecto con presentaciones programadas en importantes arenas y recintos de diversas ciudades, buscando replicar la fórmula de espectáculo masivo que les ha permitido trascender las barreras culturales y posicionarse como una de las marcas más rentables de la industria de la música en vivo en la actualidad.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.