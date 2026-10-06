Pipe Bueno habló sobre uno de los procesos personales más complejos que ha atravesado en los últimos años. El cantante estuvo como invitado en ‘Día a Día’, donde presentó su nuevo álbum, ‘Aquí Estoy Yo’, y aprovechó para contar algunos detalles de la etapa de su vida que inspiró varias de las canciones.

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El artista recordó un periodo en el que el consumo de alcohol comenzó a afectar diferentes aspectos de su vida y aseguró que llegó a sentirse atrapado en esa situación.

“Quería salir de ese mundo, pero no podía”, contó Pipe Bueno al recordar aquellos momentos.

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La muerte de Yeison Jiménez fue otro momento difícil para Pipe Bueno

A ese proceso personal se sumó la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. Pipe Bueno recordó durante su conversación en ‘Día a Día’ que la pérdida de su amigo y colega tuvo un fuerte impacto en él.

“El día que murió Yeison duré seis días bebiendo licor”, relató el cantante al hablar de cómo afrontó aquel momento.

Con el respaldo de su familia y, especialmente, de su esposa, Pipe aseguró que decidió buscar herramientas para salir de esa situación.

Uno de esos pasos fue participar en un retiro espiritual, experiencia que, según explicó, le permitió reconectarse consigo mismo y afrontar de otra manera lo que estaba viviendo.

“Solo los que lo hemos sentido saben lo que Dios quiere decirles”, expresó el artista al referirse a esa experiencia.

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