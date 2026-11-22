Así como hubo críticas contra otros eventos grandes en Colombia, indignación y desmanes marcaron el cierre de la presentación de Anuel AA en Bogotá durante la noche del sábado 21 de noviembre, luego de múltiples fallas denunciadas por sus fanáticos.

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El espectáculo programado en el recinto Vive Claro representaba la única parada del cantante puertorriqueño en Colombia durante 2026, luego de aplazarse su espectáculo originalmente previsto en Medellín.

Sin embargo, la velada terminó entre fuertes reclamos cuando decenas de espectadores arrojaron sillas dentro del escenario tras considerar insuficiente y abrupta la actuación del intérprete urbano.

De acuerdo con relatos divulgados por asistentes en plataformas digitales y replicados por Publimetro, Anuel AA subió finalmente al escenario alrededor de las 11:30 de la noche bajo evidente impaciencia colectiva.

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Lejos de la expectativa que se creó en su ‘Real Hasta La Muerte Tour 2026’, la presentación del cantante de reguetón se convirtió en un escándalo no solo por la pobre aparición sino por las consecuencias en las que desembocó.

La cuenta especializada MUSICTRENDS Colombia, presente durante la jornada musical, precisó que el espectáculo inició con cerca de dos horas de demora y duró apenas entre 40 y 50 minutos.

La reacción del público de Anuel AA, luego de su show en Bogotá. 🎥: @danivisuall_ https://t.co/2hOwuPVeJv — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 22, 2026

Además de la brevedad del repertorio interpretado, los seguidores criticaron que el artista abandonara repentinamente la tarima sin despedirse adecuadamente del público que aguardaba más canciones, una decepción muy grande.

Grabaciones difundidas masivamente en redes sociales evidencian momentos de tensión cuando varios asistentes levantaron y lanzaron sillas, mientras otros espectadores permanecían desconcertados preguntándose si el evento continuaba.

Hasta ahora las autoridades locales no divulgan un reporte oficial que determine cuántas personas protagonizaron estos disturbios ni confirme si existieron asistentes lesionados dentro del recinto.

Altos precios de boletería y confusión en los horarios

Otro factor determinante detrás del malestar ciudadano radicó en las elevadas tarifas canceladas por quienes adquirieron boletas para presenciar el regreso del músico boricua.

Según la inscripción oficial del espectáculo ante el PULEP, las localidades oscilaban entre 200.000 y 900.000 pesos antes de sumar los respectivos cargos por servicio comercial.

Incluyendo dichos recargos operativos, Blu Radio reportó previamente que el boleto más costoso, correspondiente al Palco RHLM, alcanzaba 1.040.000 pesos, mientras Preferencial costaba finalmente 241.000 pesos.

Por consiguiente, múltiples compradores cuestionaron en internet que un recital cercano a los 50 minutos incumpliera abiertamente el valor económico pagado y las expectativas generadas.

A esta inconformidad se sumó la disparidad detectada entre los horarios anunciados previamente por las plataformas oficiales encargadas de registrar y comercializar el espectáculo musical.

Mientras el portal PULEP fijaba el inicio del evento a las 7:00 p. m., la tiquetera Ticketmaster anunciaba la salida de Anuel AA para las 9:00 p. m. del sábado.

No obstante, testimonios de asistentes y observadores especializados coinciden plenamente en que el artista principal apareció en tarima muchísimo después de cualquiera de ambas horas programadas.

Aplazamiento en Medellín y silencio de los organizadores

Cabe recordar que esta fecha capitalina recibió ratificación pocos días atrás, luego de postergarse hasta 2027 el concierto agendado inicialmente en Medellín para el 22 de noviembre por ajustes de agenda.

Esa reprogramación en territorio antioqueño había concentrado toda la expectativa nacional sobre Bogotá, aumentando la frustración de fanáticos que viajaron desde distintas ciudades colombianas para verlo cantar.

De acuerdo con el reporte de Publimetro, ni Anuel AA ni la empresa organizadora emiten un comunicado oficial explicando la corta duración, la demora denunciada o el desenlace abrupto del recital.

Entre tanto, cientos de usuarios exigen en redes sociales respuestas claras sobre eventuales compensaciones económicas o aclaraciones formales frente al incumplimiento de las condiciones prometidas inicialmente.

Mientras surgen pronunciamientos institucionales, los videos de sillas volando continúan viralizándose digitalmente, dejando un amargo recuerdo entre quienes pagaron por reencontrarse con el artista en Bogotá.