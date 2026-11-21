Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Dago García es un referente clave para entender la evolución del melodrama, la telenovela, el cine y las series web en Latinoamérica. Su carrera abarca más de 242 proyectos en los que ha desempeñado roles como guionista, productor, director, ejecutivo y showrunner. Esta vasta experiencia es el telón de fondo para la publicación de su libro ‘Creatividad y Escritura, apuntes de proyectos que funcionaron (o no)’, concebido como un compendio de reflexiones, anécdotas y aprendizajes tanto teóricos como prácticos, extraídos de su propio recorrido y de la observación de autores clásicos y contemporáneos. De acuerdo con El Espectador, la obra no sigue una estructura cronológica ni se presenta como una autobiografía tradicional; está hecha para tener ritmo y llegar al lector “como una sesión de salsa”, combinando relatos personales y técnicas de producción, pero siempre con una dosis de autocrítica.

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En la conversación, García resalta que su método parte de la sinceridad y la memoria afectiva de la infancia, explicando que muchas de sus historias nacen de recuerdos personales transformados mediante herramientas narrativas y dramatúrgicas. Si bien asegura que el éxito no se debe a una fórmula mágica, recalca que la clave está en provocar emociones auténticas a través de un pacto de sinceridad con el público. Sus proyectos incorporan elementos de humor y memoria personal, como ocurre en ‘El paseo’ o ‘La pena máxima’, donde el fútbol y la familia son el origen creativo.

Dago también distingue entre arte y entretenimiento, señalando que este último implica una “conversación” entre autor, obra y público, con el desafío de encontrar una voz propia. Reconoce el papel del azar y las contingencias en la industria audiovisual, citando ejemplos como la emblemática canción “El pirulino” en ‘Pedro el escamoso’, que surgió gracias a un imprevisto en los derechos de autor. Además, subraya la influencia de la fe y la tradición familiar en su vida y trabajo, mostrándose como una persona con profundas raíces religiosas inspiradas por su abuela.

El éxito y el fracaso, según García, dependen de la humildad para reconocer la influencia de factores externos e inesperados. También aborda el valor del humor colombiano como estrategia de supervivencia cultural. Para él, la inspiración y la reflexión teórica, de autores como Shakespeare, Aristóteles o Brecht, son fundamentales, así como la importancia de la docencia y la crítica constructiva. La historia de García continúa, alimentada por la vitalidad de la salsa y la constante creación, como lo demuestran sus recientes colaboraciones en ‘La primera vez’ y ‘Aquel’, la serie sobre Raphael.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Dago García considera que la sinceridad es esencial en el proceso creativo?

Según El Espectador, Dago García sostiene que la sinceridad es fundamental porque permite al autor conectar emocionalmente con el público y lograr que sus historias resulten creíbles y auténticas. Para él, este pacto de sinceridad genera identificación y es clave tanto en la búsqueda de provocar emociones básicas como en el mantenimiento de la integridad creativa.

¿Cómo influyó la infancia en la narrativa de Dago García y el origen de sus proyectos?

Dago García afirma que su memoria afectiva y recuerdos de infancia han sido el punto de partida de muchas de sus historias. Relatos como ‘El paseo’ y ‘La pena máxima’ surgen de vivencias personales, que luego transforma usando técnicas narrativas para convertirlas en ficciones universales, demostrando que la experiencia individual puede resonar colectivamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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