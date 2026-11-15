Por: El Espectador

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En 2018, la noticia de que Timothée Chalamet encabezaría la saga cinematográfica de Duna bajo la dirección de Denis Villeneuve llamó la atención del público y la industria, pues adaptar una de las historias más intrincadas de la ciencia ficción a gran escala suponía, según el propio Chalamet, “un salto un tanto arriesgado”. Esta percepción ganaba peso si se considera que la adaptación previa dirigida por David Lynch en 1984 no logró buenos resultados en taquilla. Además, el ambicioso plan de Villeneuve de hacer una saga de tres partes implicaba invertir cientos de millones de dólares en una época en la que incluso las películas de superhéroes encontraban dificultades para recuperar costos.

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No obstante, la apuesta resultó fructífera: de acuerdo con el reporte, Duna y Duna: parte dos superaron el millardo de dólares en recaudación mundial, cifra particularmente destacable dado que la primera película se estrenó poco después de los cierres de cines por la covid, y la segunda entregó su fecha de estreno por la huelga de guionistas.

La llegada de Duna: parte tres está prevista para el 18 de diciembre, basada en las novelas posteriores de la saga literaria de Frank Herbert. Chalamet, quien interpretará a un Paul Atreides transformado en emperador interplanetario, reconoce que la expectativa ante esta nueva entrega es “muy, muy increíble”, según una entrevista en la que participó con varios integrantes del elenco. El salto temporal dentro de la trama es de casi 20 años; Paul afronta amenazas a su liderazgo y está distanciado de Chani, interpretada por Zendaya, quien sigue luchando por su pueblo Fremen. Robert Pattinson se suma al elenco como antagonista, y actores como Florence Pugh y Anya Taylor-Joy expanden el universo de la saga. La producción se llevó a cabo en Hungría y en los desiertos de Emiratos Árabes Unidos, manteniéndose parte del equipo original, como la diseñadora de vestuario Lori Harris.

El elenco destacó el ambiente colaborativo y empático propiciado por Villeneuve; Zendaya lo describió como un gran líder cuya amabilidad marcó el entorno laboral. Anya Taylor-Joy enfatizó la “magia” de trabajar bajo una dirección basada en el respeto y la colaboración, mientras Florence Pugh resaltó la lealtad que inspira el director. Las exigentes jornadas de rodaje en el desierto fueron relatadas por los actores, quienes expresaron lo desafiante que resultó el calor y el trabajo físico necesario. Sin embargo, coinciden en que la magnitud de la producción hacía que todo valiera la pena.

Respecto al mensaje central de la saga, Chalamet y Taylor-Joy reflexionaron sobre la pertinencia actual de las advertencias planteadas por Herbert en la década de 1960 acerca del peligro de líderes mesiánicos y totalitarios. El guion de la tercera parte, según Pattinson, adopta un tono más emotivo y político, distinguiéndose de las primeras adaptaciones y buscando fidelidad y reinterpretación del material original. El elenco coincidió en que el trabajo conjunto bajo la visión de Villeneuve elevó la narrativa a su máxima expresión, devolviendo el sentido de espectáculo a la experiencia de ir al cine, elemento que Florence Pugh reconoció como un factor clave en el resurgimiento de la industria cinematográfica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyó el rodaje en el desierto en la producción de ‘Duna: parte tres’?

Los actores destacaron que grabar en los desiertos de Emiratos Árabes Unidos representó un reto significativo, sobre todo por las altas temperaturas y el desgaste físico. Zendaya mencionó la dificultad de mantener la concentración visual y emocional bajo el sol intenso, y Robert Pattinson habló sobre las secuencias de acción con grandes modelos de gusanos de arena, describiendo la experiencia como exigente pero emocionante. Este entorno aportó autenticidad y espectacularidad a la película, aunque requirió preparación y resiliencia de todo el equipo.

¿Cuál es el mensaje central de la saga de Duna según el elenco y cómo lo aborda la tercera película?

Según las declaraciones recogidas en la entrevista, el mensaje esencial de ‘Duna’ radica en la advertencia sobre los riesgos de depositar esperanzas y poder en líderes carismáticos o totalitarios. Timothée Chalamet enfatizó la vigencia de estos temas desde la década de 1960 hasta la actualidad, y Anya Taylor-Joy acotó que la comprensión plena del mensaje se completa solo tras ver la tercera entrega. El guion de la nueva película aborda estos dilemas morales y políticos desde una óptica más emotiva, destacando así la relevancia continua de la obra de Herbert.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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