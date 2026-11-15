Por: El Espectador

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Alias “Pata de Palo”, identificado por las autoridades como el segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, fue capturado en una operación efectuada en la zona rural de Montería, Córdoba. La acción fue coordinada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), junto con la Fiscalía General de la Nación, dentro de los operativos conocidos como Aquiles y Agamenón, según reportes oficiales.

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Según información entregada por las autoridades, “Pata de Palo” era el principal responsable de la expansión y consolidación de economías ilícitas dentro del Clan del Golfo, con influencia registrada en departamentos como Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre. Entre las actividades bajo su mando se encontraban el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Estaba requerido por delitos como homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, se refirió a la captura a través de la red social X, resaltando la importancia de la operación y advirtiendo a los criminales de la región sobre el compromiso de las autoridades para combatir estas estructuras delictivas. Además, las autoridades destacaron que el presidente de la República lo había declarado objetivo de interés del Gobierno, dada su peligrosidad y el impacto de sus actos criminales en la sociedad y la seguridad regional, como explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN.

La trayectoria criminal de alias “Pata de Palo” se remonta, de acuerdo con inteligencia policial, a comienzos de 2003, cuando habría iniciado su actividad en el Bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Luego de la desmovilización de ese bloque, habría sido incorporado por los hermanos Úsuga David al grupo conocido como los Urabeños, donde comenzó como sicario y fue ascendiendo por su experiencia y frialdad para cometer homicidios.

Durante años, habría sido capturado en cuatro oportunidades, en operativos registrados en 2010, 2012, 2016 y 2018, según informaron entidades estatales. Tras obtener libertad condicional en 2021, se habría reincorporado al Clan del Golfo en 2023, convirtiéndose en una figura clave para la estructura. Según reportes, coordinaba alrededor de 1.440 integrantes distribuidos en ocho subestructuras, dirigía acciones violentas y desplazamientos forzados y lideraba el control de rutas para el tráfico de drogas.

Además, las investigaciones indican que participaba en la recolección de recursos provenientes de extorsión y gestión de bienes que servían para el lavado de activos mediante testaferrato. Fue puesto a disposición judicial para responder ante los cargos imputados y actualmente se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias “Pata de Palo” y cuál ha sido su rol en el Clan del Golfo?

Alias “Pata de Palo” es señalado por las autoridades como el segundo jefe de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. Su experiencia delictiva se extiende por más de dos décadas y habría iniciado en el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Con el tiempo, ascendió en el organigrama criminal, participando en acciones violentas, coordinar economías ilícitas y liderar subestructuras armadas que ejecutaban cobros de extorsiones, tráfico de drogas y desplazamientos forzados en varias regiones del país.

¿Qué significa el delito de ‘concierto para delinquir agravado’?

‘Concierto para delinquir agravado’ es un término jurídico que describe la asociación de dos o más personas que se organizan de manera estructurada para cometer delitos graves. En este caso, las autoridades imputaron este cargo a alias “Pata de Palo” por liderar y coordinar actividades criminales dentro del Clan del Golfo, asociándose con otros integrantes para sostener acciones delictivas de alto impacto en varias zonas del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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